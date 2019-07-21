最強牙助吳巧貞　蒙古柔術亞錦賽奪台灣史上首金

▲吳巧貞奪金。（圖／鄭坎普提供）

體育中心／綜合報導

蒙古烏蘭巴托的柔術亞洲錦標賽，於本月16日至20日舉行，在國內兩階段選拔出的柔術精英代表選手，這次拿下了豐碩的戰果，累積1金4銀10銅的成績，其中格鬥女將吳巧貞，勇奪得柔術格鬥組的金牌，也是台灣史上在JJIF亞洲錦標賽的首面金牌。

吳巧貞平時在牙醫助理的工作之餘，全心投入了格鬥訓練，在格鬥擂台上嶄露頭角的好表現，也讓她獲得職業格鬥ONE冠軍賽的邀約，但為全心投入柔術亞錦賽的備戰，捨棄了許多人夢寐以求的機會，而她在本次出賽一舉奪得一金一銀的佳績，在獲頒金牌典禮時國旗歌的播送下，為國家出征的榮譽與感動，完全展露無遺。

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而在中華隊內最資深的格鬥名將林駿楓，雖然已年滿40歲的”高齡”，仍然以優異的技術在格鬥組以及對打組拿下雙料銅牌，上一屆亞錦賽銅牌得主魏居正，本次則獲得對打組銀牌，已經把目標直指年底的阿布達比柔術世界錦標賽。

▲吳巧貞奪金。（圖／鄭坎普提供）

本屆柔術亞錦賽總累積成績 1金4銀10銅

蒙古柔術亞錦賽 王葉豪總教練

格鬥柔術 -52女生 吳巧貞 金牌

對打 -52女生 吳巧貞 銀牌

對打 -85男生 魏居正 銀牌

格鬥柔術 -63女生 黃靖雯 銀牌

寢技-40少女組 蘇佳家 銀牌

對打 -85男生 林駿楓 銅牌

對打 -63女生 黃靖雯 銅牌

對打 -77男生 林柏瑜 銅牌

傳統演武 王柏翔 張詠仕 銅牌

表演演武 王柏翔 張詠仕 銅牌

格鬥柔術 -62男生 莊荃勝 銅牌

格鬥柔術 -69男生 鄒禮全 銅牌

格鬥柔術 -77男生 林柏瑜 銅牌

格鬥柔術 -85男生 林駿楓 銅牌

格鬥柔術 -94男生 黃證愷 銅牌