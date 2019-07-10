溫網／三大天王很大機率進四強　與對手交戰佔優勢

▲球王喬科維奇(Novak Djokovic)將挑戰生涯第16座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者馬力／綜合報導

溫布頓網球公開賽男單進入到八強戰，對戰組合分別是喬科維奇(Novak Djokovic)對戈芬(David Goffin)、阿古特(Roberto Bautista Agut)對上佩拉(Guido Pella)、費德勒(Roger Federer)對上錦織圭以及納達爾(Rafael Nadal)對上奎里(Sam Querrey)，四大天王除了「英國希望」穆雷(Andy Murray)因為動手術的關係缺席，其餘三大天王都進入了八強賽。

10日晚上8點會有兩場比賽，球王喬科維奇將對上世界排名第23的比利時好手戈芬，雙方過去交手過6次，喬科維奇拿下了5次勝利，但雙方還沒在草地球場上對決過，同邊的另一組對戰是世界排名第22的西班牙好手阿古特對上世界排名第26的阿根廷好手佩拉，這場比賽的贏家將進入四強，非常有可能與球王喬科維奇對戰。

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▲費德勒(Roger Federer)將挑戰生涯第21座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



另一邊的對戰組合非常有可能是世界排名2、3名的納達爾以及費德勒兩人晉級四強，到時候會上演兩位最偉大球員的第40度經典對決，費德勒將挑戰第9座溫網冠軍、同時也是破自己記錄的生涯第21座大滿貫冠軍，而納達爾則是要挑戰第3座溫網冠軍、同時是第19座大滿貫冠軍。

如果沒有出現黑馬的話，那這次溫網的冠軍賽非常有可能是三大天王的其中兩位爭相對決，因為三大天王分別跟自己對手的對戰紀錄都是佔據優勢的，四強戰將在12日星期五舉行，冠軍戰將在14日星期日舉行。

▲納達爾(Rafael Nadal)將挑戰生涯第19座大滿貫冠軍。（圖／達志影像／美聯社）