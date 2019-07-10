溫網／擊退羅馬尼亞前搭檔　謝淑薇雙打晉級8強

▲謝淑薇雙打晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

第3種子謝淑薇和捷克搭檔史翠可娃(Barbora Strycova)在10日凌晨的溫網，以6比3、6比4擊敗前搭檔妮可拉絲克(Monica Niculescu)和貝古(Irina-Camelia Begu) 的15種子羅馬尼雅組合，順利闖進8強。

首盤「台捷組合」發球失常，一發成功率僅有罕見的50%，二發得分率來到67%比一發得分率還要高。謝淑薇和史翠可娃在第2局和第4局連續破發，雖然中間第3局也連帶被破，但後來就沒再出現破發點，6比3先拿下首盤。

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次盤謝淑薇和史翠可娃第3局破發，隨後也陸續救了4個破發點。5比4來到賽末發球局，兩人又再化解1個破發點後，第1個賽末點就拿下。用了1小時12分鐘，終場就以6比3、6比4晉級。

在此役開戰之前，史翠可娃才在單打8強以7比6(5)、6比1擊敗英國地主第19種子康塔(Johanna Konta)晉級4強。經過休息後再於女雙上陣，成功拿下1日兩勝。謝淑薇過去曾經和對手妮可拉絲克搭檔，還一起拿下瑞士比爾女網賽雙打冠軍。從過去的隊友變對手，謝淑薇沒手軟搶下勝利。

謝淑薇和史翠可娃將在台灣時間10日晚間出戰雙打8強戰，將碰上第6種子白俄羅斯的沙芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和比利時的莫藤斯（Elise Mertens）。對手為今年「陽光雙賽」印地安泉和邁阿密站的冠軍，雙方曾在邁阿密次輪交手，台捷組合於搶10敗陣。