運動雲

>

溫網／費德勒狂虐草地勝場王　對手：我欠多少學費？

ETtoday運動雲

▲義大利好手貝雷蒂尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利好手貝雷蒂尼甘拜下風。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在溫網16強戰之前，世界排名20的義大利好手貝雷蒂尼(Matteo Berrettini)為今年草地拿下最多11勝的選手。不過他卻遭8冠王者費德勒(Roger Federer)1比6、2比6、2比6虐殺Ｍ74分鐘就繳械。賽後他更向費德勒開玩笑說，「感謝你的網球課，我現在欠你多少學費？」

費德勒整場表現誇張制霸，在自己的發球局只丟掉11分，整場打出24顆致勝球，僅有5次非受迫性失誤。連貝雷蒂尼的教練都向他說：「你真的給他好好上了一課。」

請繼續往下閱讀...

「這不是我最好的表現，但他今天真的太強了。我在賽前就預期是一場硬戰，當他進入這樣的狀況，我的確很難有所作為。想要試著改變什麼，但真的太難了。你可以轉換的心態，但他就是如此一成不變，難以撼動。這戰對我的生涯有很大幫助。」貝雷蒂尼說。

「我的抽球、發球、正拍、反拍都沒辦法發揮。但我告訴自己這是正常的。這是我第1次在中央球場碰到他，這很正常。他得分真的太快，發球接著進攻，難以抵擋。」

而在賽後，費德勒依舊維持一貫風度正向鼓勵對手，「保持正面態度不要太沮喪才是最重要的。他這一趟下來打得很棒，往前看才是重點。他的生涯有很多亮點。就連我自己也有輸很慘的時候。」費德勒說。

▲溫網，費德勒(Roger Federer)。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒輕鬆晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網費德勒貝雷蒂尼
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

熱門新聞

衛少早私下抱怨雷霆很爛？　KD好友：沒人想和他一起打球

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

溫網／費德勒輕鬆進8強　溫網百勝就差一步

中職／明星賽12強中華隊　桃猿10人入選先發打線占7人

中職／5位前職棒球員帶頭衝　味全龍9月找二軍比賽

溫網／謝淑薇、謝政鵬混雙遭直落二　詹詠然組合進16強

讀者回應

﻿

最新新聞

1「8屆金手套得主」採訪時接殺全壘打

2休6周復健賽　黃暐傑1局無失分

3「戴資穎障礙」來到135周印尼站保球后

4身價逼阿甘！劉基鴻590萬創紀錄

5喬帥直指溫網衛冕的戰靴

熱門新聞

1KD好友：沒人想和衛少一起打球

2味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

3溫網／費德勒輕鬆進8強

4明星賽中華隊　10猿將最多打線占7人

55位前職棒帶頭衝　味全龍9月比賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366