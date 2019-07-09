溫網／費德勒狂虐草地勝場王　對手：我欠多少學費？

▲義大利好手貝雷蒂尼甘拜下風。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

在溫網16強戰之前，世界排名20的義大利好手貝雷蒂尼(Matteo Berrettini)為今年草地拿下最多11勝的選手。不過他卻遭8冠王者費德勒(Roger Federer)1比6、2比6、2比6虐殺Ｍ74分鐘就繳械。賽後他更向費德勒開玩笑說，「感謝你的網球課，我現在欠你多少學費？」

費德勒整場表現誇張制霸，在自己的發球局只丟掉11分，整場打出24顆致勝球，僅有5次非受迫性失誤。連貝雷蒂尼的教練都向他說：「你真的給他好好上了一課。」

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「這不是我最好的表現，但他今天真的太強了。我在賽前就預期是一場硬戰，當他進入這樣的狀況，我的確很難有所作為。想要試著改變什麼，但真的太難了。你可以轉換的心態，但他就是如此一成不變，難以撼動。這戰對我的生涯有很大幫助。」貝雷蒂尼說。

「我的抽球、發球、正拍、反拍都沒辦法發揮。但我告訴自己這是正常的。這是我第1次在中央球場碰到他，這很正常。他得分真的太快，發球接著進攻，難以抵擋。」

而在賽後，費德勒依舊維持一貫風度正向鼓勵對手，「保持正面態度不要太沮喪才是最重要的。他這一趟下來打得很棒，往前看才是重點。他的生涯有很多亮點。就連我自己也有輸很慘的時候。」費德勒說。

▲費德勒輕鬆晉級8強。（圖／達志影像／美聯社）

