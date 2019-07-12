陳彥成世錦賽競速滑輪摘金寫台灣紀錄　陳毅帆五連霸

▲世錦賽競速滑輪一萬公尺計點賽金牌陳彥成。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）

實習記者賴禹蓉／綜合報導

兩年舉辦一次，有滑輪溜冰界奧運會之稱的世界全項目溜冰錦標賽（World Roller Games），2019年7月在巴賽隆納舉行，本次中華隊總共派出181位選手參賽，截至今天，已經斬獲兩金五銀四銅，總排名第九。其中又以競速直排輪項目獲獎最多。

2017在在台北世大運滑輪溜冰項目，中華隊大豐收，斬獲10金11銀2銅，包辦中華隊快一半的金牌數，為台灣最大的獎牌庫。2019年拿坡里世大運雖然沒有舉辦滑輪溜冰項目，但在巴賽隆納舉辦的世界全項目溜冰錦標賽，中華隊表現依舊亮眼。

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兩年前台北世界大學運動會，替台灣拿下開張第一金的陳彥成，昨天在西班牙滑輪溜冰世界錦標賽男子1萬公尺計點賽，以總分18分，從強敵環伺的歐洲好手中脫穎而出，順利摘金，成為台灣滑輪溜冰史上，第一個在世錦賽長距離項目摘金的選手。

而在花式項目中，陳毅帆則是獲得公開男子組直排花式的金牌，不僅是成功的衛冕，同時還完成了世錦賽的五連霸。

目前世界滑輪溜冰總會總共有11個項目，包含滑輪高山障礙賽（Alpine）、直排輪下坡（Inline Downhill）、滑輪德比（Roller Derby）、特技輪滑(Roller Freestyle)、滑板車（Scooter）、以及台灣目前已經有發展的六個項目，競速溜冰（Speed）、花式溜冰（Artistic）、直排曲棍球（Inline Hockey），並排曲棍球（ Rink Hockey）、自由式輪滑（lnline Freestyle）和滑板（Skateboarding）。

▲公開男子組直排花式溜冰金牌，陳毅帆。（圖／中華台北滑輪溜冰協會提供）