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中職／引退賽門票24日開賣　彭政閔好奇會滿嗎？

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟9月28日、9月29日在洲際棒球場進行的主場賽事，將是彭政閔今年度例行賽最後出賽，球團22日公布票價資訊，24日上午10點開放洲際季票會員優先購票，29日則全面開賣，台中洲際棒球場連2場有望2萬人滿場，對此彭政閔笑說：「會滿嗎？是不是會滿，當天才會知道。」

親友有多少人會到場？彭政閔直言尚未收到通知，「還不知道有多少人會來，29日隔天剛好是上班日，很多親戚可能因此無法到場。」他笑說：「其實我很多親朋好友沒什麼在看棒球，有些小孩都長大了，要工作也沒時間看。」

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此次售票都採「中信兄弟售票網」網路購票，不開放超商機台購票，24日上午10點開放季票會員優先購票，25日上午10點開放，猛象會及艾樂粉會會員優先購票。26日上午10點開放親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票。

26日下午5點開放中信兄弟聯名卡（邀約制）購票，每人每卡限購2張門票，29日中午12點30分起全面開放售票，每筆訂單限購4張。

洲際滿場是2萬人，在會員優先購票完之後，29日全面開賣的票數恐怕所剩不多，被認為搶票難度直逼五月天，但彭政閔懷疑滿場的可能性，「真的會滿嗎？隔天又遇到上班日，當天才會知道吧！」

關鍵字： 中華職棒彭政閔中職中信兄弟
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