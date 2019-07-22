中華女排U23亞錦賽苦戰勝哈薩克　最終第5名作收

▲中華女排U23錦標賽奪第5名。（圖／取自AVC官網，下同）



記者張曜麟／綜合報導

亞洲U23女排錦標賽在21日結束，中華女排最終在5至8名的排名賽，以3比2擊敗哈薩克，奪下第5名的成績，而相比去年4名，則稍微遜色。

中華隊在預賽首戰，第一站就是面對強敵中國，最終以17比25、22比25、20比25，0比3落敗，不過第二場面對印度，中華隊就以3比0奪勝，在預賽以1勝1敗挺進8強。複賽第一場，中華隊就是對決地主越南，雖然第一局成功以25比20拿下，但越南開始加強火力，連拿3局，中華隊就以1比3落敗。

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複賽第2場對決紐西蘭，雖然中華隊身高處於劣勢，但卻在進攻端多點開花，讓紐西蘭無法招架，儘管在第2局一度遇到亂流，但仍及時穩住，最終還是直落3晉級8強。在單淘汰制的比賽，中華隊面對泰國，無奈最終慘被剃光頭，無緣4強，只能打5至8名的排名賽。

排名賽的第一戰，面對香港，中華女排就以25比15、25比22、25比23以3比0奪勝，挺進5、6名的排名賽。而面對哈薩克，雙方打得異常激烈，每一局的比分都不超過5分，雙方一路廝殺到第5局，最終中華隊就以25比20、21比25、23比25、27比25、15比11，以3比2艱辛奪勝；最終就以第5名作收，兩年前上屆中華隊獲第四名。