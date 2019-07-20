瓊斯盃／昔日黑豹旗女投手　場邊實習生「嬌」點

▲林亭曾代表宜蘭高中參加黑豹旗。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／新北報導

昔日在黑豹旗投手丘奮戰的女投手，如今在瓊斯盃化身為攝影，來自政大傳播學院的林亭，因過去曾是受訪者，能夠感同身受，希望讓更多小選手透過她讓更多人看見他們的努力。

林亭2016年代表宜蘭高中出征黑豹旗，成為當時焦點人物，後來她考政大到面試階段，也是傳播學院的教授認出她打過棒球，原本還考慮過外語學系的她也因受賞識選擇就讀傳播學院。

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即將升大二的林亭，暑假到中央社實習擔任攝影，瓊斯盃還是第1次拍攝籃球賽，雖打過棒球，本身也是棒球迷，但她國中是裕隆球迷，當時由林正明掌兵符，因此對其子林庭謙印象深刻。

▲林亭。（圖／記者潘泓鈺攝）



即便是正職，女性攝影也是少數，就如同當時在黑豹旗奮戰，要與一票男性競爭，林亭說，未來投身這個職場，希望打破大家對攝影只有男性能擔任的刻板印象，並透過自己的鏡頭，讓更多選手的努力被紀錄下來。

原本林亭以為自己會以文字進入這個領域，她最初在運動視界定期發表文章，獲得不錯迴響，但因為大學的攝影課程，老師的教學方式讓她非常投入，從文字轉變為攝影，「影像更能忠實呈現運動的過程。」

林亭還有經營自己的粉絲團「林亭的棒球筆記」，她也是自己投入少棒賽事後，才決定要用自己手中的筆與相機，紀錄小球員的努力過程，讓更多人看見他們的付出。

▲宜蘭高中打黑豹旗時期的林亭。（圖／記者路皓惟攝）



「因為黑豹旗被採訪上新聞，讓很多人關注我，但在比賽結束後，感到有點落寞，直到我開始接觸少棒賽事，因為自己曾是受訪者，我因為這樣被很多人看見，所以我決定幫他們被更多人看見。」

會打球又會唸書，很難想像當時打黑豹旗的林亭，父母並不支持她打球，甚至還簽過切結書不要打球先專心課業，後來父母態度逐漸轉為支持，「可能爸媽感受到我因為棒球而更認真，變得很支持我。」

林亭夢想有一天能前往美國大聯盟採訪自己的偶像奧圖維（Jose Altuve），因此決定雙主修，學習西班牙文，政大雙主修門檻很高，她特地查閱相關規定，要拿到書卷獎才有資格，而她以優異的課業成績拿到手了，就不難理解父母為何會從反對轉而支持。