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不斷更新／兄弟2局連續安打攻下2分　2局兄弟2：0統一

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▲▼ 0727 中華職棒28年-中信VS富邦-蘇緯達。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇緯達2下為球隊打回第1分。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

近況不錯的中信兄弟20日在洲際主場迎戰統一獅，派出廖乙忠對戰施子謙，廖乙忠力拚生涯首勝，施子謙對戰兄弟5場，被敲8轟，必須留意兄弟的長打火力。2上廖乙忠連飆3次三振。2下兄弟2支安打外加保送以及高飛犧牲打要到2分。2局結束，兄弟2：0統一。

1局上，統一進攻，羅國龍中外野一壘安打，陳重廷捕手後方飛球遭接殺，羅國龍盜二壘失敗遭觸殺，蘇智傑遭到三振。

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1局下，兄弟進攻，吳東融遭到三振，王威晨中外野飛球遭接殺，詹子賢游擊滾地遭刺殺。

2局上，統一進攻，潘武雄遭到三振，陳鏞基遭到三振，唐肇廷遭到三振。

2局下，兄弟進攻，林智勝打穿三遊防線一壘安打，陳子豪選到四壞保送，張志豪遭到三振，蘇緯達中左外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，黃鈞聲右外野高飛犧牲打帶有1分打點，王勝偉本壘後方飛球遭接殺。

施子謙本季13場先發，其中6場優質先發，拿下4勝6敗，防禦率5.55。本季施子謙對上兄弟5場，拿下2勝1敗，對戰防禦率3.94。

廖乙忠今年在二軍繳出優異成績，12場出賽，拿下8勝2敗，奪下56次三振，防禦率1.48，目前還是二軍投手三冠王。本季一軍先發3場，吞下2敗，沒有勝投，防禦率6.06，沒有與統一交手過的紀錄。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手陳重廷、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手陳鏞基、六棒右外野手唐肇廷、七棒三壘手郭阜林、八棒捕手林祐樂、九棒游擊手林祖傑。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒左外野手詹子賢、四棒一壘手林智勝、五棒右外野手陳子豪、六棒中外野手張志豪、七棒指定打擊蘇緯達、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟統一獅
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