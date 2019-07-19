中職／起點出發再回到起點　彭政閔告別之旅家鄉開始

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔的球員生涯引退，從故鄉高雄澄清湖球場開始，要在9月29日台中洲際球場畫下句點，彭政閔說：「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動。HOME RUN這條路我走了30年。」

彭政閔在今年開季前宣布，打完今年球季就要從球員生涯引退，9月29日是表定的球員生涯最終戰，但彭政閔要在各地球場跟球迷告別。

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▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／翻攝自CPBLTV）

7月16日、17日是中信兄弟今年高雄澄清湖球場最後主場，彭政閔選擇從故鄉開始球場告別之旅，他是高雄人、少棒是從高雄市復興國小少棒開始，所以他選擇高雄是他引退告別的第一站。

如同他在汽車廣告中所說：「「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動。HOME RUN這條路我走了30年。」

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／中信兄弟提供）

「人生是從家出發， 再回到家的旅程。」他說：「現在，我就要回到我奮鬥的原點，謝謝有你們和我一起，不論走多遠，家永遠是我的起點。從現在起，我要把我最好的HOME RUN留給家人。」

影片中，彭政閔從復興國小少棒打起，繞壘時出現中華隊球衣、兄弟球衣的各種畫面，接受球迷的歡呼，代表著「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動」。

彭政閔接下來8月9日到11日天母球場、8月13日及14日花蓮球場，都有主場告別活動，8月29日是高雄（客場）最終戰，9月15日台南（客場）最終戰，9月18日新莊（客場）最終戰，9月22日桃園（客場）最終戰。

9月25日到9月29日是彭政閔在台中洲際球場的引退周，9月29日是球員生涯最後一戰，他跟球迷說：「不要哭！不要哭！9月29日會哭的更慘。」