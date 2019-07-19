運動雲

>

中職／起點出發再回到起點　彭政閔告別之旅家鄉開始

ETtoday運動雲

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟「恰恰」彭政閔的球員生涯引退，從故鄉高雄澄清湖球場開始，要在9月29日台中洲際球場畫下句點，彭政閔說：「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動。HOME RUN這條路我走了30年。」

彭政閔在今年開季前宣布，打完今年球季就要從球員生涯引退，9月29日是表定的球員生涯最終戰，但彭政閔要在各地球場跟球迷告別。

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／翻攝自CPBLTV）

請繼續往下閱讀...

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／翻攝自CPBLTV）

7月16日、17日是中信兄弟今年高雄澄清湖球場最後主場，彭政閔選擇從故鄉開始球場告別之旅，他是高雄人、少棒是從高雄市復興國小少棒開始，所以他選擇高雄是他引退告別的第一站。

如同他在汽車廣告中所說：「「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動。HOME RUN這條路我走了30年。」

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／中信兄弟提供）

▲彭政閔高雄主場告別戰。（圖／中信兄弟提供）

「人生是從家出發， 再回到家的旅程。」他說：「現在，我就要回到我奮鬥的原點，謝謝有你們和我一起，不論走多遠，家永遠是我的起點。從現在起，我要把我最好的HOME RUN留給家人。」

影片中，彭政閔從復興國小少棒打起，繞壘時出現中華隊球衣、兄弟球衣的各種畫面，接受球迷的歡呼，代表著「棒球是一個從起點出發，再回到起點的運動」。

彭政閔接下來8月9日到11日天母球場、8月13日及14日花蓮球場，都有主場告別活動，8月29日是高雄（客場）最終戰，9月15日台南（客場）最終戰，9月18日新莊（客場）最終戰，9月22日桃園（客場）最終戰。

9月25日到9月29日是彭政閔在台中洲際球場的引退周，9月29日是球員生涯最後一戰，他跟球迷說：「不要哭！不要哭！9月29日會哭的更慘。」

關鍵字： 中華職棒彭政閔
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎神之反拍再現奪勝　BWF讚：只有她能做到！

中職／中信兄弟宣布簽岳政華　簽約金520萬、總額670萬

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／轉戰味全延續職棒路　歐耀宗開刀拚重生

中職／彭政閔這一盜破2大紀錄　連續19季盜壘史上第1人

中職／台南球場下雨老問題　洪總：聯盟要放低標準

讀者回應

﻿

最新新聞

1桃猿主場戰富邦悍將　運彩看好悍將

2馬大偉解盤　挺莊買洋基讓1.5分

3U18韓國投手平均185　6職棒新秀

4林子崴習慣先發　二軍微調等機會

5戴資穎三局激戰退依瑟儂闖四強

熱門新聞

1戴資穎神之反拍　BWF讚：只有她能做到

2兄弟簽下岳政華　簽約金520萬總額670萬

3影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

4轉味全續職棒　歐耀宗開刀拚重生

5彭政閔這一盜　連19季盜壘破2大紀錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

王正棠猛打賞毀恰恰紀錄夜　富邦8比7勝中信 富邦悍將VS中信兄弟 6/17

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366