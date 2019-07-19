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中職／岳東華、岳政華拿千萬簽約金　共築兄弟中線戰力

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▲▼2019中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟總教練伯納與岳政華合照。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟總教練伯納與岳政華合照。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟今天（19日）宣布以520萬元簽約金，簽下今年選秀第一指名岳政華，與哥哥岳東華在2017年加盟中信兄弟的簽約金相同，岳家兄弟檔在3年內從中信兄弟拿到1040萬元簽約金。

哥哥岳東華在2017年選秀第1輪第3順位被中信兄弟選中，簽約金是520萬、一軍月薪10萬，另有激勵獎金160萬，球衣背號98號。

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弟弟岳政華是今年中信兄弟在第1輪第2順位選進的選秀榜眼，以簽約金520萬元、一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金150萬，簽約總額達到670萬加盟中信兄弟，球衣背號92號。

岳家2位兄弟在2017年、2019年都以相同簽約金、相同激勵獎金加盟中信兄弟，3年中從中信兄弟拿走1040萬元簽約金。

▲▼中信兄弟,岳東華。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟岳東華。（圖／記者季相儒攝）

哥哥岳東華主要是內野手，在2017年選秀進來之後，由於在當年世大運比賽期間腳受傷，在2017年10月8日首度上一軍，替補上場打1打席，去年在一軍出賽24場只有8支安打、打擊率1成45，今年在一軍已出賽14場，有9支安打、打擊率2成50。

弟弟岳政華主要是外野手，但也可以投打二刀流，劉志威表示，「我們會從中外野開始看他，但二刀流是現在的趨勢，會看他的實力，我們對這方面也不排斥，現在能投能打的球員很多，我們也不排除這樣的可能性。」

兩兄弟未來是中信兄弟二壘及中外野的「中線」戰力，岳東華日前表示：「外野就交給他了，我在內野就好，外野給他自己去爭吧，我只是客串的啦！」

中信兄弟簽下岳政華之後，與哥哥岳東華一起在中信兄弟，是兄弟隊史在陳瑞昌與陳瑞振、彭政閔與彭政欣、陳致遠與陳致鵬之後，隊史第4位兄弟檔。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟岳政華岳東華
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