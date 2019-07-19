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輪值只有諾拉成績能看　費城人急找先發瞄準棄將

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▲左投史邁利6月遭到遊騎兵釋出。（圖／達志影像／美聯社）

▲左投史邁利6月遭到遊騎兵釋出。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

費城人急需補強先發輪值，才有一機會追上分區龍頭勇士，隨著731交易大限時間逼近，球團加快腳步，根據《NBC Sports》報導，費城人與日前剛跳脫合約的史邁利（Drew Smyly）取得聯繫。

史邁利今年在投出1勝5敗、防禦率8.42淒慘的成績後，6月底遭到遊騎兵釋出，隨後釀酒人以小聯盟合約簽下，但他在上週跳脫合約再次投身自由市場，尋求更好的機會。

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史邁利並不是費城人的唯一目標，過去幾週費城人與多支球團談論交易，觸及目標包括巨人「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner）、老虎柏伊德（Matthew Boyd）、遊騎兵麥納（Mike Minor）以及響尾蛇葛蘭基（Zack Greinke）等。

本季費城人先發團隊防禦率4.60，在國聯排11名後段班，只有王牌諾拉（Aaron Nola）是唯一可信賴的投手，繳出8勝2敗、防禦率3.63成績。而艾瑞塔（Jake Arrieta）雖然可以吃局數，但手肘舊傷恐是不定時炸彈，讓球隊的輪值補強有其迫切性和必要性。

費城人戰績50勝47敗、勝率5成15，排名國聯東區第3位，落後龍頭勇士7.5場勝差，距排名第2的國民有2場勝差。目前費城人和紅雀、釀酒人並列國聯外卡第二。

關鍵字： 費城人史邁利
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