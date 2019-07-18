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CBL破局　體育署盼台銀、台啤、金酒回SBL

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▲▼0507 SBL冠軍戰第三戰-富邦VS台啤。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦轉戰ABL，台啤加入的CBL已經破局。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者洪偵源／新北報導

CBL職籃已經破局，雖然籌備方內部還有人不願放棄，不過體育署署長高俊雄則呼籲，希望台啤、台銀、金酒能回到SBL，繼續為台灣籃球努力。

715大限當日由於富邦、璞園、裕隆表態不參加，一直不被各界看好的CBL也宣告破局，隨後富邦也宣布參加ABL，並傳出可能留下二隊參加SBL賽事。

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不過CBL籌備方仍有意湊滿4隊就開打，而籃協主導的SBL，將在瓊斯盃結束後，約見6隊包括加入CBL的台銀、台啤以及金酒以及體育署召開會議，希望在11月底展開新球季。

高俊雄認為，CBL未開打，就不算破局，只是未成局，還有努力空間，籃協也並非與其對抗的單位，雙方應該相互合作，若CBL打不成，希望台銀、台啤與金酒回SBL。

但若CBL已經無法上路，若還有意願經營的球隊，也自然會選擇SBL，且籃協已經早在數天前就宣布，瓊斯盃結束後就要約見6隊。

CBL從宣佈籌組之初，不只球迷不看，連球隊都在觀望，遲遲不願表態，籌備方提不出令人感到可行的政策，最終在715大限當天，一口氣被3隊拒絕，連湊滿4隊就開打的計畫都無法實現。

關鍵字： SBLCBL台銀台啤金酒
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