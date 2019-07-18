影／張育成手感燙！逆轉滿貫彈不夠還盜壘

YUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!! pic.twitter.com/YQjIadFiC5 — Columbus Clippers (@CLBClippers) 2019年7月17日

記者劉峻誠／綜合報導

印地安人3A哥倫布快艇（Columbus Clippers）張育成18日（台灣時間）先發，面對洋基3A史克蘭頓/威爾克斯─巴里鐵道騎士（Scranton/Wilkes-Barre RailRiders），張育成敲出一發滿貫砲，率領印地安人9比4擊敗洋基。

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這場比賽張育成擔任印地安人先發第5棒、指定打擊，4打數有1支安打，是1發全壘打，也是本季第5轟，選到1次保送、吞下2次三振，有4分打點，跑回2分。從大聯盟回到3A後，張育成打擊狀況維持相當好，近10場比賽，張育成敲出15支安打，有2發全壘打，打擊率3成75。

▲張育成。（圖／Columbus Clippers官網）



2局上1出局後，張育成敲出二壘飛球遭接殺，不過老將佛萊賀提（Ryan Flaherty）開轟，幫助印地安人先馳得點。4局上1出局後，張育成吞下三振。

6局上1出局滿壘，印地安人2比4落後給洋基，張育成敲出1發滿貫砲，一棒幫助印地安人逆轉，接著下一棒的佛萊賀提背靠背開轟。

8局上1出局後，張育成選到保送，隨後盜上二壘，並靠著隊友護送回到本壘得分。9局上2出局一壘有人時，張育成吞下三振。