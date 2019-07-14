中職二軍／兄弟落後5分沒差！棄投從打杜家明5打點逆轉富邦

▲杜家明。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／綜合報導

中信兄弟二軍14日在嘉義市迎戰富邦悍將二軍，派出周磊對戰陳品學，兄弟靠著杜家明5分打點帶動，以9比8逆轉擊敗富邦。

★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

富邦首局靠著申皓瑋、于孟馗連續安打，范國宸靠失誤上壘，滿壘時高國麟敲出雙殺，富邦先馳得點，接著陳韋奇二壘安打，富邦再添1分。2局上張冠廷敲出安打，林志洋選到保送，胡冠俞觸擊推進跑者，再靠申皓瑋二壘安打攻下2分，2出局後范國宸選到保送，高國麟安打，富邦拿到5分領先。

3局下黃稚峰遭到觸身球保送，林明杰、張志強選到保送，反壘時潘志芳再選保送，1出局滿壘杜家明再選保送，兄弟追回2分。

4局上富邦靠著高國麟陽春砲拿下1分。5局下兄弟反攻，張志強選到保送，富邦換上羅華韋登板，潘志芳敲出安打，再靠保送攻佔二三壘，江坤宇三壘安打攻下2分，杜家明高飛犧牲打，兄弟追到剩下1分差。

▲羅國華。（圖／記者黃克翔攝）



6局上2出局後，楊晉豪敲出安打，張瑞麟選到保送，陳韋奇中外野飛球，造成兄弟中外野手黃稚峰失誤，富邦攻下2分。6局下兄弟進攻，面對富邦第3任投手羅國華，黃稚峰遭觸身球保送，林明杰選到保送，張志強靠野手選擇上壘，1出局滿壘江坤宇遭到觸身球保送，攻下1分，滿壘時杜家明敲出清壘的二壘安打，幫助兄弟一口氣拿下3分逆轉。

這場比賽富邦先發投手陳品學主投4局，雖然只被敲1安打，但有5次四壞球保送、1次觸身球、1次三振，丟3分。羅華韋投1局，被敲3安打，有1次三振、1次暴投，丟2分。羅國華1局被敲1安打，有1次四壞球、2次觸身球、2次三振，丟4分。林克謙、羅嘉仁各投1局無失分。

兄弟先發投手周磊1.2局被敲5支安打，有2次四壞球，丟5分。王梓安投1局，被敲2安打，無失分。李吳永衡2.1局被敲3安打，丟1分。張凱倫1局投球，丟2分非自責分。王奕凱、官大元分別投1.1局、1.2局無失分。