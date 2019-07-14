影／連續3年開轟　小熊王牌列斯特對打擊有信心

Jon Lester: Currently 2-3 with 3 RBI and a JACK. #PitchersWhoRake



(via @Cubs) pic.twitter.com/FrdmDJ5wtA — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 2019年7月13日





記者劉峻誠／綜合報導

小熊王牌列斯特（Jon Lester）14日（台灣時間）先發，主投6.2局僅失3分，拿下本季第9勝。打擊方面，列斯特敲出本季第一轟，連續3年都有開轟紀錄，他說：「我對打擊滿有信心的。」

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列斯特2015年從美聯轉戰國聯，來到小熊之後，每年大概都有60打數，2017年敲出生涯首轟，去年也有開轟紀錄。14日面對海盜，列斯特先發6.2局，被敲8支安打，包含2發全壘打，送出6次三振，丟3分自責分，隊友從首局開始瘋狂搶分，終場以10比4擊敗海盜，列斯特拿下本季第9勝。

▲列斯特開轟 。（圖／達志影像／美聯社）



除了投球表現外，列斯特本場3打數2安打，包含首局的2分打點安打以及3局的陽春轟，一共敲下3分打點。列斯特說：「我現在在國聯球隊，我知道打擊很重要，我對自己的打擊有信心，只是盡力拿出好表現，今天打了2支安打。」