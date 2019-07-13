中職／台語怪怪的　川崎宗則苦笑：誰來教我正確說法

▲川崎宗則。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／台北報導

味全龍大聯盟等級的日籍客座教練川崎宗則13日在台北舉辦球迷見面會。這次來到台灣，川崎學了很多中文、台語，在見面會時不斷秀出中文，讓現場球迷哈哈大笑。

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川崎宗則一登場，先向台灣球迷用中文問好，「謝謝」、「不客氣」、「辛苦了，掰掰」得知這場見面會開放報名不到1分鐘，120個名額就被搶光，還有球迷特地從高雄到台北，早上6點多開始排隊，川崎直問：「你不想睡覺嗎？」還用中文向到場球迷說：「你好，我是川崎宗則，沒問題，謝謝，沒關係。」並感謝大家來參加這場見面會。

川崎透露，這趟來到台灣，翻譯以及一起吃飯的朋友都會教他中文或台語，雖然很難，但很有趣。川崎用他這幾天學的中文舉例，他知道「你好」跟「你好嗎」不一樣，「謝謝」的台語是「兜蝦」，「沒關係」台語就是「某壓ㄍ一ㄥˋ」，「good job」用中文說是「辛苦了」。川崎說：「中文跟台語之間的差別，就好像正常日文跟關西腔的差別，雖然我會用關西腔，但我不是關西人。」

川崎在說「某壓ㄍ一ㄥˋ」時發音怪怪的，川崎笑說：「每個教我的人腔調都不一樣，所以我也不知道哪個才是正確的。」川崎希望未來有人能幫他製作正確的「台語教戰守則」，而且必須適合川崎宗則學習，回到日本後，自己也會去學中文課程。