運動雲

>

影／暴力衝撞天使捕手　太空人馬瑞斯尼克禁賽2場

ETtoday運動雲

記者劉峻誠／台北報導

太空人外野手馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)日前在跑壘時衝撞天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），恐怖的本壘衝撞導致拉克羅伊腦震盪以及鼻子骨折，12日（台灣時間）大聯盟針對馬瑞斯尼克做出裁決，他必須要禁賽2場。

 ★中職賽事直播看這裡！

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

根據《USA Today》報導，大聯盟宣布，針對太空人隊馬瑞斯尼克日前撞擊拉克羅伊，禁賽2場。在這則推特下面，網友大多希望能加重判決，也希望天使提出上訴。

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

在8日的比賽上，太空人與天使8局下10比10平手，馬瑞斯尼克代跑上到三壘，利用右外野高飛犧牲打衝回本壘，拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球，馬瑞斯尼克衝回本壘，直接撞上拉克羅伊，球彈飛出來，馬瑞斯尼克摔倒地上，再轉身用手觸摸本壘，不過馬瑞斯尼克因違反本壘衝撞規則的「波西條款」出局，拉克羅伊則被送醫檢查。

拉克羅伊被撞到頭部正面，躺在本壘板前面，無法動彈，防護員及教練馬上進場觀看，拉克羅伊起身之後再躺下，鼻子流出血來，最後站起來坐上車子離開，直接送醫院檢查，有腦震盪及鼻子骨折的狀況。

關鍵字： 太空人天使禁賽波西條款
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

妻偷裝避孕器又懷孕！他神預感被綠了 遭網恥笑 結局超崩潰：離婚嗎

推薦閱讀

中職／空白20年球迷自製商品　味全盼找回商標權益

中職／參考過去3年行情　味全給球員更好簽約金、月薪

中職／古巴之外！味全安排日、韓、澳職比賽　夠強才能打冬盟

中職／19字中文自我介紹　川崎宗則在味全以球員身份上場

熱門新聞

中職／雙響砲追趕張泰山289轟　林智勝：先把距離拉近

快訊／「愛國者飛彈」張皓評走了！浴室撞頭「家屬慟拔管」…徒弟心痛發文

世大運／楊俊瀚200M突減速分組最後　魏泰陞差0.01秒都未進決賽

快訊／撞球好手張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

中職／新洋投赫猛不知台灣溼熱　萊福力大呼：完蛋了

溫網／小威勝謝淑薇搭檔　第8冠差一步！冠軍戰對決哈勒普

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴力衝撞！太空人馬瑞斯尼克禁賽2場

2中華女排遭阿根廷逆轉　本屆第12名

3陳界綸、陳怡瑄　射進混雙金牌戰

4楊俊瀚明400接資格賽正常出賽

5富邦拚隊史最長連勝　羅力對瑞安

熱門新聞

1追趕泰山289轟　林智勝：把距離拉近

2即／「愛國者飛彈」走了！家屬慟拔管…徒弟心痛發文

3楊俊瀚200M23秒37、魏泰陞未能進決賽

4張皓評浴室跌倒　顱內出血過世享年51歲

5赫猛不知台灣溼熱　萊福力：完蛋了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

陳重廷單場5分打點　統一9比1送給兄弟5連敗

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366