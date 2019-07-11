中職／參考過去3年行情　味全給球員更好簽約金、月薪





▲味全龍新秀簽約加盟記者會，吳德威、朱祥麟、張皓緯、魏應充、林驛騰、陳良志、葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台北報導

味全龍今年選秀選了28輪、32人，截自今天早上為止，已經簽下15人，領隊吳德威強調，味全龍這批年輕球員未來都是其他人的學長，上一軍、成為先發的概率都比待在其他隊伍高，味全也會給球員比行情價還要好的月薪，希望讓年輕球員更有目標。

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味全龍目前簽下15人，但前4輪的球員中，目前只簽下劉基鴻、朱祥麟，第一輪第5順位的徐若熙目前還沒完成談約，吳德威說：「若熙的部分還在努力，目前還沒有共識，其他很多也都接近簽約，但還沒完成，每天都會有新的進度。」

龍隊預計8月17日展開訓練，當然希望32名新人加上5位日前網羅的戰力外球員，包括吳宗峻、劉家愷、吳睿勝、歐耀宗、林旺衛等人都能參加，吳德威說：「簽約部分我們當然有壓力，但還是需要反覆討論，味全秉持著希望讓更多人有機會打球的心意，也會給球員們符合行情的簽約金、月薪。」

▲吳德威、朱祥麟。（圖／記者李毓康攝）

吳德威說：「前10順位球員會參考過去3年的市場行情，但給予他們比過去還要優渥的簽約金，大致上會給2至3年的合約。」

日前曾傳出，味全15輪以後不會有簽約金，吳德威說：「我們只是說過去沒有先例，但即便沒有簽約金，我們會盡量提出優渥條件，給予更好的月薪，讓他們更加有保障。一軍部分，10萬是起薪，比其他球隊都還優渥，但明年是從二軍開始打，月薪是5到6萬。」

談到總簽約預算部分，吳德威表示，按照現在簽約的進度，評估會花費超過4000萬，這遠超過原本預期的簽約總額。