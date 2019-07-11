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中職／19字中文自我介紹　川崎宗則在味全以球員身份上場

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▲▼2019味全龍新秀簽約加盟記者會,川崎宗則,葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

▲川崎宗則與葉君璋。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台北報導

味全龍今年選秀選了28輪、32人，打造最年輕的職棒隊伍，為了幫助年輕球員成長，味全龍打造夢幻教練團陣容，除了前大聯盟日籍球星川崎宗則外，也網羅安德魯（Tom Nieto）以及圖爾曼（Gary Thurman），川崎宗則在現場大秀中文。總教練葉君璋表示，未來除了讓川崎宗則在一旁擔任教練，也會讓他下場比賽。

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川崎宗則一到場，便用中文跟現場的媒體、球員、教練打招呼，他說：「你好，我是川崎，台灣的朋友大家好，請多多指教。」

葉君璋表示，味全希望透過多元化的教練幫助年輕球員，川崎宗則是一名剛退下球衣的球員，希望他除了協助教練傳授經驗外，也希望他能上場比賽。葉君璋說：「要讓年輕球員看看，什麼叫世界級運動球員該有的表現，讓他在教練、球員方面都有貢獻。」

▲▼2019味全龍新秀簽約加盟記者會,味全龍教練團,張泰山,黃煚隆,葉君璋,魏應充,川崎宗則,陳志偉,郭勝安,邱世杰,吳德威。（圖／記者李毓康攝）

▲味全龍教練團。（圖／記者李毓康攝）

味全領隊吳德威也提到，葉君璋會尊重川崎宗則意願，若他身體狀況可以，就會讓他上去比賽，透過比賽指導球員。他說：「川崎也告訴我們，他有信心隨時可以上場。」

另外，味全網羅前中職統一獅投捕、打擊教練安德魯，葉君璋說：「他過去費城人等大聯盟隊伍打過球，也到洋基、雙城等小聯盟擔任教練，之前在統一客座過，了解台灣球員習性，對我們幫助很大，所以我們整個球隊的運作系統會由他負責。」

圖爾曼（Gary Thurman）從前在義大、富邦擔任客座跑壘教練，葉君璋說：「過去我們台灣球員為人詬病的就是跑壘比較弱一點，可能是不積極，也有其它缺點，Gary Thurman現在是華盛頓（國民）小聯盟跑壘、外野總教練，希望他能在春秋訓給我們更多協助，也幫助教練團成長。」

關鍵字： 味全龍中華職棒川崎宗則
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