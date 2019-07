▲費里曼。(圖/路透社)



記者劉峻誠/綜合報導

大聯盟明星賽讓球員們配戴麥克風上場,讓觀眾聽見球員在場上都說些什麼「垃圾話」,勇士明星一壘手佛里曼(Freddie Freeman)10日(台灣時間)打擊時與投手韋蘭德(Justin Verlander)嗆聲,要他直球對決,沒想到這個打席韋蘭德只投了1顆直球,最後佛里曼遭到卡特球三振。

★中職賽事直播看這裡!

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

佛里曼一上場就告訴捕手桑契斯(Gary Sanchez),「主播會告訴我你們的配球」,之後再直接對著投手丘上的韋蘭德要求直球對決。

Freddie Freeman might have a future in broadcasting.