佐佐木朗希史上最強新秀？球探大評比：與史金恩茲、大谷一較高下

▲佐佐木是否能稱得上「最佳新秀」？MLB官網訪問了多位球團高層，請他們比較佐佐木與2023年選秀狀元史金恩茲（Paul Skenes，海盜）以及大谷翔平的實力。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

佐佐木朗希在踏上大聯盟投手丘前，就被視為「未來賽揚獎候選人」而備受矚目。MLB官網將他評為2025年新秀排名第一。那麼，與過往的新秀相比，佐佐木是否能稱得上「最佳新秀」？MLB官網訪問了多位球團高層、球探，請他們比較佐佐木與2023年選秀狀元史金恩茲（Paul Skenes，海盜）以及大谷翔平的實力。

佐佐木最令人印象深刻的武器是他的指叉球。這記球速介於88-91英里的招牌球路，以極低的迴轉數飄向本壘，接著急遽下墜，被許多球探譽為「前所未見的最強指叉球」。除此之外，他的快速球平均速度可達96-98英里，最快曾飆出102.5英里，另有一記83-85英里、具備上下左右變化的銳利滑球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佐々木朗希 Wicked 142キロフォーク



キレも落差もエグすぎる

無理

当てれん pic.twitter.com/uJV7XRfUlN — tanaka13ver2024 (@tanaka13ver2021) March 24, 2024

然而，在球探長期觀察下，佐佐木的一些問題逐漸浮現。他的快速球控制和滑球穩定性有待加強，部分球探也對他的快速球路徑表示疑慮。傷勢同樣令人擔憂，他在2023年因左側腹肌撕裂、2024年因肩膀痠痛而缺賽，導致上季的球速和球路效果都有所減弱。

負責此次調查的記者卡利斯（Jim Callis）表示，多數受訪球團高層認為，若比較相同時期的實力，史金恩茲勝過佐佐木。雖然史金恩茲沒有佐佐木的指叉球，但擁有相當的球速，滑球也是一流水準。

此外，他的體格比佐佐木更為壯碩。一位美聯球團高層表示，「史金恩茲是我見過的大學投手中，擁有最優質球路的選手。控球穩定，令人印象深刻。」他在進入職業後還增加了第三個武器「下沉指叉球」（splinker）」，上季更榮獲國聯新人王。

▲至於佐佐木與大谷的比較，多數意見認為「旗鼓相當」。（圖／達志影像／美聯社）

至於佐佐木與大谷的比較，在不考慮三屆MVP大谷翔平的打擊能力下，專家們對他與佐佐木朗希的投手實力評價十分接近。支持大谷的球探強調他的快速球尾勁、滑球品質和身體耐久性更勝一籌。雖然他的指叉球不如佐佐木那樣具有毀滅性，但仍遠超聯盟平均水準。反之，看好佐佐木的專家則著眼於他卓越的指叉球、精準的好球帶掌控能力，以及更大的發展空間。

一位國聯球隊農場主管表示，「耐久度確實是大谷的優勢，但佐佐木的發展潛力更大，指叉球也更出色。若比較相同階段，我可能會選擇佐佐木。」

此外，報導中也談到佐佐木與2009年選秀狀元「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的差別。一位國聯球團高層表示，「我選佐佐木勝過史特拉斯堡。他的球速更快，成長空間更大。就天花板而言，可能比大谷和史金恩茲都高，當然，相對風險也更大。」

一位美聯球團高層表示，「佐佐木的天花板可能還會往上。他的控球和滑球都有進步空間。他有潛力成為世界第一的投手。」

▲「天才小史」史特拉斯堡（Stephen Strasburg）。（圖／達志影像／美聯社）