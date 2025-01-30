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美媒盤點2024十支最讓人心碎球隊　天使墊底浪費球星黃金歲月

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟在薪資差距不斷擴大下，多支球隊陷入經營困境。《ESPN》公布最令球迷失望的十大球隊。

10.馬林魚

長期受困於糟糕的所有權經營問題。1997年世界大賽冠軍後立即「拆隊」、多位老闆頻繁更換、低薪資政策，即使2017年新老闆謝爾曼（Bruce Sherman）和基特（Derek Jeter -）的加入曾帶來希望，但情況依舊未改善。

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球隊在2023年雖意外打進季後賽，但2024年因主力投手受傷而走下坡，陸續交易走包括打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez)）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）等多名主力球員，目前只剩阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）的年薪超過350萬美元，球迷期待有朝一日能等到一位願意長期經營的老闆。

9.紅雀

聖路易紅雀隊在2010年代表現亮眼，趁著道奇等大市場球隊低迷時期兩度打進世界大賽(2011、2013年)。但隨著這些球隊逐漸崛起，紅雀隊卻止步不前，2023年遭遇16年來首次戰績低於五成，2024年雖然超乎預期拿下83勝，但仍無緣季後賽。

展望2025年將進入重建期，紅雀計畫交易主力艾瑞納多（Nolan Arenado），年輕球員戈爾曼（Nolan Gorman）和沃克(Jordan Walker)能否成長成為關鍵。球隊自2019年弗萊赫提（Jack Flaherty）後就再無自家培養的王牌投手，加上多年來從未簽下過大咖自由球員，唯一破億合約還是2010年的哈勒戴（Matt Holliday），導致2024年球場觀眾人數創下21年新低，雖然情況還不至於太糟，但確實來到了一個關鍵的轉捩點。

▲▼ 弗萊赫提（Jack Flaherty）。（圖／記者李海慶攝）

▲紅雀自2019年弗萊赫提（Jack Flaherty）後就再無自家培養的王牌投手。（圖／本報資料照）

8.科羅拉多洛磯

洛磯的困境在於，即便連續兩年輸掉100場比賽，球場觀眾人數在2024年仍有250萬人（聯盟第15名），比許多打進季後賽的球隊還要多，這可能反而讓球團缺乏改善的動力。自2011年以來，洛磯的敗場數（1,209敗）僅次於馬林魚（1,224敗），但球隊始終堅持以培養自家選手為主的策略，偶爾只會簽下一些不理想的自由球員，像是布萊恩（Kris Bryant）和德斯蒙德（Ian Desmond）。

由於主場庫爾斯球場（Coors Field）位於高海拔，很難吸引投手加入，但令人訝異的是，球隊在歷史上只簽下過一位重量級打者，那還是1995年的沃克(Larry Walker)。專家建議球隊應該考慮簽下阿隆索（Pete Alonso）等強打者，為球隊帶來更多話題性。

7.芝加哥小熊

雖是分區內唯一的大市場球隊，但自2018年後就沒在完整賽季打進季後賽。即便從對手釀酒人挖來總教練康塞爾（Craig Counsell），2024年仍以83勝作收，讓老闆里基茨（Tom Ricketts）不得不公開向球迷道歉。近期雖從太空人換來塔克（Kyle Tucker）展現補強決心，但又將貝林傑（Cody Bellinger）送到洋基以節省薪資，令人質疑球團投入資源的決心。

球隊在2016至2020年曾維持高薪資規模，但2021年以重建之名縮減預算，雖然2024年已回升，但仍不願突破奢侈稅門檻。棒球營運總裁（Jed Hoyer）雖已打造好農場系統，但若老闆不願加碼投資，光靠交易塔克是不足以重返冠軍之路的。

▲小熊總教練康索（Craig Counsell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲即便從對手釀酒人挖來總教練康塞爾（Craig Counsell），2024年仍以83勝作收，讓老闆里基茨（Tom Ricketts）不得不公開向球迷道歉。（圖／達志影像／美聯社）

6.匹茲堡海盜

近年來的經營問題持續惡化，自2015年季後賽後就陷入低迷，近九年有八年戰績不佳。球團老闆努丁（Bob Nutting）在預算投入上極度保守，導致球隊自2019年起薪資預算一直在聯盟墊底，直到2024年才首次提升至第25名。

雖然目前總經理切靈頓（Ben Cherington）努力在有限預算下建隊，成功與多名主力球員簽下長約，並擁有極具潛力的新秀投手史金恩茲（Paul Skenes），但球團整體發展仍面臨諸多挑戰。根據富比士估計，球團2023年營運收入達6,800萬美元（約22.27億新台幣），卻始終不願增加投資，讓球迷對球隊前景感到悲觀。

5.多倫多藍鳥

多倫多藍鳥隊自1992、1993年連續奪下世界大賽冠軍後，經歷了21年的季後賽荒，直到2015、2016年才重返美聯冠軍賽。球隊雖有小葛蕾諾（Vladimir Guerrero Jr）和比薛特（Bo Bichette）兩位明星球員；近年也曾在2020、2022和2023年進入季後賽，但上季戰績下滑至74勝88敗，在美聯東區的排名已被金鶯和紅襪超越。更棘手的是，兩大主力可能在2025年成為自由球員。

球團雖然嘗試補強打擊火力，曾追求大谷翔平和索托（Juan Soto ），但最終只換來守備出色但打擊能力有限的二壘手希梅涅茲（Andres Gimenez）。儘管球隊近兩年提高薪資預算，甚至在2023年首次繳交奢侈稅，但在失去兩大主力前，球隊管理階層仍未找到突破困境的方法。

▲▼ 小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥雖有小葛蕾諾（Vladimir Guerrero Jr）和比薛特（Bo Bichette）兩位明星球員；但上季戰績下滑至74勝88敗，在美聯東區的排名已被金鶯和紅襪超越。（圖／達志影像／美聯社）

4.明尼蘇達雙城

雙城隊受到鑽石體育集團（Diamond Sports Group破產影響，失去原有的轉播合約收入。目前轉由MLB直接負責球隊比賽的轉播製作與播出，這也導致球隊收入銳減。這給了向來節儉的波赫拉德（Carl Pohlad）家族一個削減開支的理由。

儘管球隊在2023年終於突破季後賽連敗魔咒，但隨即以轉播問題為由削減2024年薪資。本季休賽期也只簽下幾份小聯盟合約，未有重大補強，意味著2025年的希望仍寄託在柯瑞亞（Carlos Correa）、路易斯（Royce Lewis）和巴克斯頓（Byron Buxton）三位主力能否保持健康。相較之下，同樣低薪資的克里夫蘭守護者隊卻能在上季打進美聯冠軍賽，顯示雙城隊在相對弱勢的分區中表現仍未達預期。

3.芝加哥白襪

白襪隊2024年創下121敗紀錄後，兩大主力克羅切（ Garrett Crochet）和費德（Erick Fedde）（合計貢獻8.8 WAR）已被交易，其餘球員整體貢獻為負值（-2.2 WAR）。球隊自2005年奪冠後僅三度打進季後賽，2025年選秀僅能獲得第十順位，重建之路仍長。

不過歷史上也有球隊能快速翻身的例子：堪薩斯皇家隊一年內從2023年的56勝躍進至季後賽；巴爾的摩金鶯也從2021年的110敗進步到2023年的101勝。這些案例或許能為白襪隊帶來一絲希望。

2.西雅圖水手

球隊連續4季戰績超過5成，但近兩年都只差1勝無緣季後賽。老闆史坦頓（John Stanton）持續控制薪資支出（低於2016-2018年水準），限制了總管狄波多（Jerry Dipoto）的運作空間。目前除了放走波蘭柯（Jorge Polanco）、羅哈斯（Josh Rojas）外，尚未進行任何重大交易。

值得注意的是，美聯西區目前競爭力處於多年來最低點 - 太空人僅以88勝奪冠，且可能失去塔克（Kyle Tucker ）和布萊格曼（Alex Bregman）。現在正是水手隊該出手補強打擊火力的時候，但卻毫無動作，球迷對此感到不滿，甚至製作「.540」（勝率54%）T恤諷刺狄波多的言論。

▲天使「鱒魚」楚奧特。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使持續低迷，浪費了楚奧特（Mike Trout）的黃金歲月。（圖／達志影像／美聯社）

1.洛杉磯天使

天使隊從2002-2009年的黃金期（8年6次季後賽）墜落至今，已連續9季戰績不及格，2024年更創下99敗紀錄。老闆莫雷諾（Arte Moreno）的干預和不連貫的補強策略，導致球隊持續低迷，浪費了楚奧特（Mike Trout）和大谷翔平的黃金歲月。

他們在休賽季簽下35歲的韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、36歲的捕手德阿諾德（Travis d’Arnaud），交易來33歲的索勒（Jorge Soler）。最大手筆是簽下34歲的菊池雄星，他雖在2024年為太空人投出10場精彩先發，但生涯從未有過單季2 WAR的表現。

這些零散的補強重複了近年失敗的模式。相較於同城道奇隊連12年打進季後賽，天使雖坐擁300萬以上的龐大票房，卻成為大聯盟最久無緣季後賽的球隊，甚至眼睜睜看著大谷翔平加盟道奇發光發熱。

目前天使是大聯盟最久沒進季後賽的球隊，而道奇已連續12年打進季後賽。更令天使球迷沮喪的是，他們還得看著大谷在市區對手身上發光發熱。

關鍵字： MLB天使水手白襪雙城紅雀藍鳥海盜馬林魚洛磯小熊

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