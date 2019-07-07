中職／2000安後目標200轟　彭政閔更希望兄弟奪總冠軍

▲彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟彭政閔7日賽前累積1999支安打，2局上首打席就從陳品學手中敲出生涯2000安，完成2000安後，他還有其他目標，他希望完成生涯200轟紀錄。不過相對於紀錄，球隊若能奪下總冠軍，這會是他最快樂的事。

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2局上1出局二壘有人，彭政閔面對富邦先發投手陳品學，1好球後的1顆147公里直球，敲出中外野方向安打。彭政閔在40歲這年，用1757場、7211打席、5998打數完成2000安，是史上第2人。彭政閔說：「自己的目標不只這些，不是只有2000安就結束，原本還以為可以在上半季就完成，算是有點久。」

彭政閔距離張泰山的生涯最多得分1075分只差1分，這也是最接近的目標，接下來還要挑戰生涯200轟。不過本季彭政閔只有1轟，生涯累積191轟，他說：「大家都覺得不可能，但這畢竟是自己的一個生涯里程碑，不過還是要以球隊為主。」

在完成2000安後，彭政閔會不會為了追求200轟而改變打擊型態，他說：「若是在適當時機，像是球隊分數領先很多時，或許有機會嘗試，但通常我為了打全壘打而改變都會沒機會。」

相較於200轟紀錄，彭政閔表示，自己還是希望看到球隊奪冠，他說：「如果能在最後一年奪冠，我想我應該會很開心。」