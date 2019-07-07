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中職／首打席敲出安打！彭政閔生涯2000安達陣

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▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔2000安。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟彭政閔即將在今年引退，7日賽前生涯累積1999支安打的彭政閔，首打席就敲安打，達成生涯2000安里程碑，成為中職史上第2位2000安打者。

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2局上1出局二壘有人，彭政閔面對富邦先發投手陳品學，1好球後的1顆147公里直球，敲出中外野方向安打。現場不僅兄弟球迷為彭政閔歡呼，連富邦球迷以及應援團都為彭政閔鼓掌，在換局時，富邦球迷大喊：「彭政閔！我愛你！」。

▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

張泰山2013年時36歲，用1720場出賽、7152打席、6478打數達成生涯2000安里程碑，彭政閔在40歲這年，用1757場、7211打席、5998打數完成2000安，是史上第2人。

彭政閔的生涯2000安在客場達成，但現場也為此暫停一小段時間，讓等了許久的「恰爸」上場頒獎，也讓彭政閔享受這份掌聲與榮耀。

▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

▲▼彭政閔達成2000安，與恰爸相擁。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中信兄弟,彭政閔達成生涯2000支安打。（圖／記者季相儒攝）

今年9月26日恰恰將要引退，挑戰完生涯2000安後，還要挑戰張泰山生涯最多得分、生涯200轟里程碑。

▲彭政閔真的2000安紀錄表 。（圖／記者劉峻誠製）

▲彭政閔真的2000安紀錄表 。（圖／記者劉峻誠製）

關鍵字： 中信兄弟中華職棒彭政閔2000安
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