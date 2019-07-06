中職／廖乙忠突破心裡的坎　從自主培訓到站上一軍先發

▲廖乙忠 。（圖／中信兄弟提供）



記者劉峻誠／新北報導

廖乙忠2013年參加日職選秀落選，2018年中職選秀再度落選，不過透過自主培訓方式加入兄弟，今年在二軍大殺四方，成為二軍勝投、防禦率、三振三冠王，他說：「既然當初只剩下自主培訓這條路，那就只能拼了，要拼就要拼到最好。」起初廖乙忠沒為自己設下目標，希望能夠一步一步來，現在他已經站上一軍先發投手位置。

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廖乙忠在二軍先發11場，繳出8勝2敗，56次三振，防禦率1.48的成績。在二軍有出色的表現，也讓去年還是自主培訓選手的廖乙忠有機會升上一軍，並在23日擔任先發投手。

廖乙忠在23日的前2局被敲4支安打，還投出2次保送，被得了3分，但因雨比賽保留至30日再戰。30日開始廖乙忠連續解決富邦6名打者，僅因6局上林益全的陽春全壘打丟1分。總計6局投球被敲6支安打，有2次保送、4次三振，丟4分。

生涯首場先發分2天完成，但2天有截然不同的表現，廖乙忠說：「第一次上去忘記自己的本分，第二次就比較知道自己該做什麼，也知道要怎麼去做，比較能大膽去對決。」

從2度選秀落選，接著自主培訓到升上一軍先發，廖乙忠談到自己一路走來的心路歷程，也給選秀落選的球員建議，他說：「沒選上當然心情會很低落，但不能因為失望就不去練球，還是要去突破，不能放棄自己，也許有另外一條路可以走，若是當初沒有突破，我現在也不會在這裡。」

談到自己為何能夠突破心裡那道坎，廖乙忠提及自己過去在日本時，學校教練給他很多信心，球探也都到學校看過他投球，也告訴他，日本有12支球團，加上育成選手，每年都有80人左右能入選，「所以當下很有信心，後來落選心情很失落，但因為那次的經驗，所以這次中職選秀落選就比較放得開，現在能拼到這裡，心裡真的很感動。」