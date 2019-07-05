中職／彭政閔2000安聽牌　恰恰：明天再來

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟彭政閔即將在今年引退，5日賽前生涯累積1998支安打的彭政閔，6局上敲出1支安打，生涯2000安聽牌，不過接下來的2次打擊機會沒有辦法敲出安打，他說：「明天再來，下一場比賽再來就好。」

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彭政閔6月20先發打了1打數退場，之後就因傷下二軍，這場是下半季首戰，也是恰恰傷癒復出後的第一場賽事，他也敲出1支安打。

彭政閔生涯首安、首轟、首次得分都是在新莊達陣，他認為，若是自己能在新莊完成2000安，那會有很不一樣的意義，而本週兄弟與富邦在新莊3連戰，彭政閔很有可能真的在新莊完成這項紀錄。日前桃猿總教練在彭政閔受傷時要他好好休息，2000安用腳踢都踢得出來，彭政閔笑說：「還是用打的比較好啦。」

不過6局上彭政閔敲出安打，陳子豪犧牲觸擊失敗，讓彭政閔在二壘前遭封殺，陳子豪靠野手選擇上一壘，下一棒的詹子賢開轟，張志豪也背靠背開轟，恰恰無緣跑回追平張泰山中職紀錄的1075分。彭政閔說：「沒辦法，沒有人能預期下一棒會全壘打，可能老天要我自己打出去吧。」

生涯得分、2000安紀錄都聽牌，恰恰沒有預設哪項紀錄先完成，僅說：「一切就隨緣吧。」談到自己的近況，彭政閔說：「還ok，很久沒比賽了，盡量去適應。」