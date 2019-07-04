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小馬青棒／李晨薰6局9K射日　中華4比1擊敗日本

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▲李晨薰 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李晨薰 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者劉峻誠／綜合報導

小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽亞太區預賽，4日中華隊面對日本隊，靠著先發投手李晨薰6局9Ｋ失1分好投，加上陳致均2支長打2打點表現，終場以4比1擊敗日本。

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首局第1棒顏國晉就敲出安打，陳致均觸擊推進跑者，2出局後劉基鴻敲出二壘安打，中華隊先馳得點。1局下李晨薰賞給日本打線3張老K。

3局上中華隊進攻李晨薰敲出二壘安打，1出局後陳致均二壘安打，中華隊再拿1分。5局上李晨薰敲出安打，1出局後陳致均三壘安打，再攻1分。

6局下日本隊反攻，代打的元山巧一敲出三壘安打，1出局後間庭周人打出安打，日本追回1分。7局上中華隊又有攻勢，烏凱恩選到保送，2出局後宋晟睿敲出安打，黃兆維選到保送，滿壘時羅浩晨再選保送，中華隊拿下第4分。

總教練吳柏宏說：「這幾天日本一直因雨延賽，小朋友也每天都在備戰，這場對戰日本先發投手李晨薰6局9K演出表現可圈可點非常優異，徐若熙7局也完成守住這場比賽，打擊方面劉基鴻、陳致均都有打點。投手、守備、打擊表現都很穩定，下一場對韓國繼續努力。」

結束這場對戰日本的比賽後，中華隊要與韓國進行一場保留比賽，該場賽事在2日開打，3局打完中華隊5比1領先，但因雨保留。

關鍵字： 小馬青棒中華隊李晨薰
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