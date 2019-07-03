中職／Lamigo屬於市民　劉玠廷對買家唯一要求：留在桃園

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者劉峻誠／台北報導

Lamigo桃猿昨晚傳出轉賣，並在中午發出轉賣採訪通知，下午1點領隊劉玠廷等人在桃園球場與球員見面說明，隨即在4點趕到聯盟公布轉賣一事。劉玠廷說：「我們對於接手球隊沒有預設立場，唯一條件就是待在桃園。」

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Lamigo桃猿過去16年虧損16億，每年營收1億左右，都需要由總公司支援。劉玠廷表示，每年營收會隨著有沒有打進季後賽變化，若是有打進季後賽，可能就虧少一點，大概8、9000萬。

談到接手球隊，劉玠廷表示，沒有預設立場，唯一要求是留在桃園。

劉玠廷說：「無論是誰接手，都希望這支球隊繼續永遠留在桃園，因為這支隊伍是桃園的球隊，背負著市民期待，所以我們對於企業接手條件就是，永遠留在桃園。」

談到轉賣心情，劉玠廷說：「這2、3年心中不時閃過這樣的想法，只是沒有勇氣真的把他說出口，這不像做生意，生意不好就關掉，還被覆著球迷的愛，每次看到球迷幫我們加油，就給自己多一點勇氣支撐下去。董事長（劉保佑）也很支持，讓我們能秉持能做盡量做的心情，這樣也就是16個年頭，從高雄到桃園，一路上從吳縣長到吳會長，一直到現在鄭市長，都給我們很多幫助。」