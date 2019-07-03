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中職／桃猿是令人尊敬的盟友　Lamigo轉賣富邦惋惜

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▲▼2019富邦悍將開季記者會,蔡承儒。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡承儒。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

Lamigo桃猿3日傳出震撼彈，正式宣佈球隊進入轉賣程序，針對此事，富邦球團表示，桃猿是中職重要，且令人尊敬的盟友，聽到轉賣消息，富邦感到十分惋惜。

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富邦2017年正式接手義大犀牛，也讓富邦悍將成軍，這幾年來中職都是由大企業支撐，僅剩桃猿是由中小企業經營，桃猿希望在球隊最成熟時售出，不要讓桃猿未來跟不上其他隊伍。

劉玠廷說：「我們一直努力抵抗時代洪流，事實上，現有的其他公司都比我們大上百倍，相對來講我們一定要在其他方面努力，例如票房、商品要比別人更多收入，支出也要做有效控管，但職業運動就是錢的運動，不管我們多努力發揮到極致，還是會有一定限度。」

Lamigo桃猿昨晚傳出轉賣，並在中午發出轉賣採訪通知，下午1點領隊劉玠廷等人在桃園球場與球員見面說明，隨即在4點趕到聯盟公布轉賣一事。

針對桃猿轉賣一事，富邦球團表示，Lamigo桃猿長期的經營成績各界有目共睹，是中職重要且令人尊敬的盟友，今天聽到將轉賣的消息，我們感到十分惋惜。職棒經營確實不容易，感謝Lamigo球團對中華職棒的付出，也期盼未來接手的企業能延續這股精神，一起為台灣棒球共同努力！

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒桃猿轉賣
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