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中職／Lamigo轉賣不設限　可能整個賣掉或買部分股權

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▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／台北報導

Lamigo桃猿3日傳出震撼彈，正式宣佈球隊進入轉賣程序。領隊劉玠廷強調，今天是首度對內、對外公布轉賣，所以沒有跟任何企業接觸，也不預設立場，未來或許整支球隊轉賣，也可能是買家冠名贊助、部分持有股份。

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Lamigo桃猿昨晚傳出轉賣，並在中午發出轉賣採訪通知，下午1點領隊劉玠廷等人在桃園球場與球員見面說明，隨即在4點趕到聯盟公布轉賣一事。劉玠廷在記者會裡談到，未來不管轉賣、部分股權轉移或者是企業冠名贊助，我們開放討論，沒有預設立場。

但劉玠廷強調，桃猿團隊是中職數一數二的，他說：「我相當引以為豪的是，過去幾年我們打造的團隊是數一數二的，不管是球員、球隊、教練團或者是行銷等內部行政人員，因此未來轉手後，可能離開的只有我一個人。這是很強的團隊，也讓我在這環境得到很多成就很，真的很幸福，所以真的是很不捨。」

過去幾年中職快速發展，從沒有二軍到有二軍，從沒有主場到有主場，二軍也有了訓練基地，劉玠廷說：「球場不斷進行改建，未來桃園球場外野也有改建計畫，很多東西必須投入才會有收穫，對我們企業來說，這些大規模投資是很辛苦的，與其看著自己競爭力逐漸流逝，倒不如讓真正有心、有力的企業經營，讓球隊永保競爭力。」

過去16年劉玠廷與集團老闆劉保佑都有想要賣掉球隊的想法，但劉玠廷表示，自己的爸爸劉保佑總是反反覆覆的，「有時候就是講一下，好像也沒有很決然一定要做出決定，只是我自己本身小時候看棒球，就是一個球迷，他本來什麼都不懂，但看了16年也產生興趣跟愛，最後也不是很在意勝負、輸贏，這裡面有很多快樂的回憶，所以做這決定總是比較猶豫，今天他沒有來，由我來這邊宣佈這些消息，應該也包含了他對這環境的不捨情緒。」

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒桃猿轉賣
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