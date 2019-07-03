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中職／兄弟感謝Lamigo對中職付出　劉志威：不會影響第6隊

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▲▼中信兄弟春訓開訓,領隊劉志威。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟領隊劉志威。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

Lamigo桃猿3日傳出震撼彈，正式宣佈球隊進入轉賣程序，針對此事，中信兄弟領隊劉志威認為，桃猿經營模式難以複製，所以感謝桃猿這些年對中職的付出。不過劉志威不認為，桃猿的轉賣會影響到第6隊加入的意願。

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Lamigo桃猿昨晚傳出轉賣，並在中午發出轉賣採訪通知，下午1點領隊劉玠廷等人在桃園球場與球員見面說明，隨即在4點趕到聯盟公布轉賣一事。劉玠廷說：「我們一直努力抵抗時代洪流，事實上，現有的其他公司都比我們大上百倍，相對來講我們一定要在其他方面努力，例如票房、商品要比別人更多收入，支出也要做有效控管，但職業運動就是錢的運動，不管我們多努力發揮到極致，還是會有一定限度。」

劉志威說：「經營職棒確實相當不容易，要有熱忱、社會責任，Lamigo球團成功的經營模式很難複製，所以很感謝他們這幾年的付出，中信兄弟也會繼續加油。」

中職維持了10年的4隊模式，今年好不容易有味全加入，2021年可望看到第5隊加入一軍，原本球迷期待第6隊緊接著加入中職，沒想到戰績最好、票房最佳的桃猿宣布轉賣。不過劉志威不認為桃猿轉賣一事會影響到第6隊加入，他說：「劉領隊很清楚的知道，因為需要投入更多資源，所以中小企業難以經營，但他也明確提到職棒現在已經往更好方向前進，所以不會影響第6隊加入的可能性。」

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒桃猿轉賣中信兄弟
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