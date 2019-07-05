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中職／桃猿將行銷、選才帶進職棒　彭政閔：經營最成功的球隊

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▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者劉峻誠／新北報導

Lamigo桃猿3日宣布轉賣，中職看板球星彭政閔相當感謝桃猿老闆劉保佑當初進入職棒，他認為桃猿是目前經營最成功的隊伍，他也分享自己過去與劉玠廷的一段對話。

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彭政閔認為，因為桃猿的加入，讓職業球團越來越重視行銷、主場，「職業運動不只是比賽，還可以賺錢，多少補貼球隊虧損。」彭政閔表示，當年兄弟象洪家兄弟把職棒帶進台灣，桃猿則把職棒帶向另一個層次，分別具有不同時代意義，他說：「雖然時空背景不一樣，當年大家對棒球資訊沒有那麼發達，這麼說對洪老闆可能比較不好意思，但以現在情況來說，他算是經營最成功的。」

▲▼中信兄弟,彭政閔賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

▲彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

La New熊2011年將主場從高雄遷到桃園，並更名為Lamigo桃猿，彭政閔說：「非常感謝劉保佑劉老闆對職棒的奉獻和支持，當初是他們加入，並且把球隊經營得很好，劉玠廷領隊算是第一個比較能把運動行銷用在職業、運動產業的人。」

▲▼Lamigo封王。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Lamigo近年選才表現優異，也顯現在戰績上。（圖／記者黃克翔、林敬旻攝）

▲lamigo封王 。（圖／記者林敬旻攝）

除了行銷方面，彭政閔要誇讚桃猿選才能力，「或許其他對也很早就在選才，但是他們更加確實，是比較早開始用數據、專業方向選擇，成績也是我們現在都能看到的。」

「印象最深的是他們在地化經營」彭政閔分享他與桃猿領隊劉玠廷的談話，「有一次我在桃園坐高鐵，遇到一個老球迷，他看到我時問我，彭政閔你們球隊不是在台中，你來桃園幹嘛？我想說，奇怪我來這裡坐車不行嗎，但是心裡覺得很開心，因為桃園在地球迷很支持自己的隊伍，我看到職棒的未來。這是他們創造的屬地主義、認同感，我也跟劉玠廷說過，他聽了也很開心，應該算是對他們的肯定。」

▲台灣大賽第二戰，Lamigo桃猿主場，桃園球場 。（圖／記者李毓康攝）

▲桃猿球迷 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華職棒總冠軍賽第一戰,Lamigo桃猿對統一,桃園球場Lamigo球迷。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒桃猿轉賣彭政閔
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