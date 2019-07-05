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中職／包林傑對戰萊福力　5日運彩看好富邦勝兄弟

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▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將5日面對中信兄弟，派出包林傑對上萊福力，5日運彩開盤，看好富邦奪勝。

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上半季富邦以31勝27敗2和，勝率5成34屈居第2，兄弟26勝32敗2和，排名第3，不過與富邦有5場勝差。在下半季第1戰，兩隊都想拚個好的開始。

包林傑本季4場先發，有2勝1敗，防禦率3.48。對戰兄弟2場，投了11局，拿下1勝，對戰防禦率1.64。在16日面對兄弟時，完投9局飆出10次三振，沒有四死球完封勝。王威晨面對包林傑6打數3安打，陳子豪、詹子賢也有4打數2安打表現，是兄弟陣中打包林傑最好的打者。

萊福力本季16場出賽、13場先發，拿下3勝7敗，防禦率3.38的成績。對戰富邦4場，拿下1勝2敗，防禦率4.15。本季曾被胡金龍敲過全壘打，林哲瑄對戰萊福力10打數7安打。

5日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率2.15，兄弟受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面富邦賠率1.60，兄弟不讓分賠率1.90，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟
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