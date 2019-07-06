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中職／生涯第88場敲出百安　王正棠：上半季都在低潮

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▲▼ 0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-王正棠。（圖／記者黃克翔攝）

▲王正棠。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將王正棠去年加入，以穩定的攻守表現站穩一軍，昨（5日）敲出生涯第100支安打，僅打1年就完成百安，顯見他的安打產量相當有效率。得知生涯19年的「恰恰」彭政閔今（6日）要挑戰生涯2000安，他說：「恰哥的效率更好啊！」

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王正棠5日，在生涯第88場出賽，6局下敲出二壘安打，也達成生涯百安紀錄，他表示，當下不知道那是百安，直到那一局結束，行政人員把球交給自己，才知道原來已經完成百安了，「我知道已經接近，但當下沒有注意到，很感謝他們幫我留下這顆球。」

目前王正棠連續4場安打、4場打點、4場得分，表現相當穩定，不過他說：「今年一整年都在低潮，上半季起伏很大，可能也是投手比較認識我，所以我打得順，接著想太多，影響到表現。但是最近已經比較好了。」

在面對低潮時，王正棠詢問有經驗的學長們，包括林益全、林哲瑄、胡金龍、蔣智賢都是他學習的對象。再加上春秋訓時肌耐力的訓練，讓王正棠有較強的體力面對生涯第一個完整球季，除此之外，王正棠也提到，客座教練柏安力給他很多幫助：「感覺今年的長打變多了，雖然我沒看過數據，但感覺今年的球飛得比較遠。」

目前兄弟彭政閔正在挑戰生涯2000安，彭政閔新人年時，王正棠表示，自己才幼稚園，雖然有看球，但沒什麼印象，真正有印象時已經是國小二年級，現在看到前輩在挑戰2000安紀錄，覺得相當不容易，也相當佩服。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒王正棠
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