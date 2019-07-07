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中職／恢復力越來越慢　高國輝終於康復回一軍

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▲▼ 0430 中華職棒新莊桃猿對富邦悍將-高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

▲高國輝。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將高國輝5月初狀況正好時側腹肌拉傷，連咳嗽都會痛，但經過2個月的復健、調整，目前狀況百分之百恢復，也在7日回到一軍，不過沒有先發，總教練陳連宏說：「他的狀況很好，隨時準備上場。」

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高國輝6月28日開始在二軍進行復健賽，打3場、10打數有4安打，包含二壘安打、三壘安打、全壘打各1支，選到1次保送，吞下2次三振。昨晚收到升一軍通知的高國輝說：「現在傷勢已經好了，比賽也都很正常，之前就是在等通知而已。」

對於高國輝來說，這次的傷勢拖了比較久的時間，但他也提到，「還是要等到他全好，要不然二度受傷反而會拖更久，因為已經不是第一次傷到這裡，所以防護員也比較謹慎。」

高國輝近年來多次受傷，也影響到球季表現，他認為，身為一個職棒選手，必須要學習跟傷勢共處，「自己就是因為喜歡棒球這項運動，所以才會想要快點復健，快點回到場上，但還是希望別再受傷了，因為年紀越來越大，感覺恢復越來越慢。」

5月初時高國輝狀況正好，沒想到卻因傷下二軍，談到現在狀況，高國輝說：「感覺跟受傷之前差不多了，也可以上場守備，因為之前二軍很多比賽下雨沒打，教練團是希望看到我能成功守滿9局再讓我上來。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒高國輝
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