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中職直播／富邦、兄弟新秀對決　陳品學與廖乙忠拚生涯首勝

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▲富邦悍將投手陳品學。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將投手陳品學。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將7日在新莊主場迎戰中信兄弟，派出陳品學對上廖乙忠，陳品學與廖乙忠都在拚生涯首勝，目前富邦對上兄弟3連勝，且兄弟在新莊5連敗。

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下半季開打，富邦在首週主場3連戰面對兄弟，前2戰都靠著比賽後段逆轉戰局，以1分險勝兄弟。本季富邦對上兄弟15勝6敗1和，團隊對戰打擊率2成98、防禦率3.71；兄弟對上富邦團隊打擊率2成62，防禦率5.44。

陳品學本季有2場先發，都是對上Lamigo桃猿，7.2局投球被敲12支安打，包含3發全壘打，丟8分自責分，對戰防禦率9.39。鍾承祐、陳晨威都從陳品學手中開轟過。

▲中信兄弟投手廖乙忠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟投手廖乙忠。（圖／中信兄弟提供）

廖乙忠在二軍先發11場，繳出8勝2敗，56次三振，防禦率1.48的成績。在二軍有出色的表現，也讓去年還是自主培訓選手的廖乙忠有機會升上一軍，並在23日擔任先發投手。

廖乙忠在23日的前2局被敲4支安打，還投出2次保送，被得了3分，但因雨比賽保留至30日再戰。30日開始廖乙忠連續解決富邦6名打者，僅因6局上林益全的陽春全壘打丟1分。總計6局投球被敲6支安打，有2次保送、4次三振，丟4分。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟
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