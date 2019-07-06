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中職／不受主審好壞球判決影響　羅力對戰兄弟5連勝

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▲羅力 。（圖／記者張克銘攝）

▲羅力 。（圖／記者張克銘攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將6日靠著羅力先發8局無自責分好投，加上代打高孝儀滿壘安打，終場以2比1擊敗兄弟，談到自己的好表現，羅力說：「今天對方攻擊很積極，所以我盡量提高投球品質，幸運的是球都有找到隊友。」今年羅力對戰兄弟4勝0敗，跨季5連勝，他表示，自己每場比賽都認真準備，沒有特別針對兄弟。

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羅力此戰8局投球，用了98球，僅被敲出5支安打，有1次保送、1次三振，失1分非自責分，拿下本季第7勝。唯一失分發生在2局，因捕手方克偉捕逸而丟分，羅力說：「我跟克偉長年配合，他是一個很認真的捕手，他在場上都會盡力去擋球，也會引導全場，所以沒有因此受到影響。」

比賽前半段羅力有幾度認為自己投出好球，但主審判決壞球，他說：「我認為那幾球都很有品質、競爭力，但都只是一半一半，當然打者會希望那是壞球，投手會想要那是好球，但剛好主審判決是壞球，不過我不會因此亂了調。」

8局好投卻只有1次三振，這與過去的羅力投球表現有很大的差別，羅力說：「我們沒有特別採用不同策略，只是有時候會發生這種狀況，對方打者很積極想要打到球，我就盡力去提高投球品質，幸運的是這些球都找到隊友手套。」

目前羅力對戰兄弟5連勝，但他並沒有特別留意這件事，他說：「我跟克偉每天賽前都會討論策略，比賽中也會做調整，面對每一場都是一樣，沒有因為對手不同而改變。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒羅力
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