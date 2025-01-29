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水原一平貪婪 大谷翔平震怒「賭博合成圖片」嚴重損害名譽

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 水原一平辯稱賭博出於經濟壓力，量刑結果將於2月6日宣判 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

根據水原一平的起訴資料揭露，大谷翔平對於「賭博合成圖片」的販售感到極度憤怒，認為這些行為嚴重損害了他的「名聲與善意」。

據日媒報導，檢方嚴厲譴責被告水原一平的行為出於「貪婪」，並指出這些行為不僅對大谷造成了經濟損失，還對他的社會形象和精神狀態造成了深遠的負面影響。

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檢方在提交的文件中強調，大谷翔平對水原一平的犯罪行為完全不知情，且有「壓倒性的證據」支持這一點。然而，外界仍對大谷為何未能及時發現帳戶管理問題提出質疑。

此外，網路上流傳的將大谷「迷因化」的圖片和商品，進一步加劇了對他名譽的損害。 這些「迷因化商品」包括印有大谷在柏青哥機台前眼睛發紅的合成圖片，並以棒球卡等形式在網路上販售，售價約為20美元。這些商品暗示大谷可能參與賭博，儘管毫無事實依據，卻對他的形象造成了嚴重打擊。

檢方指出，水原一平的犯罪行為不僅背叛了大谷的信任，還對他的經濟、社會評價和精神造成了多重傷害。大谷翔平作為「明確的受害者」，將持續承受這些行為帶來的痛苦。

水原一平在陳述書中辯稱，自己因經濟壓力和生活困境陷入賭博，並請求法院酌情減輕刑罰。然而，檢方認為他的行為出於「貪婪」，而非單純的賭博成癮。

最終的量刑將於2月6日宣判，屆時將決定水原一平的刑期是否會因這些辯解而有所調整。

▲▼大谷翔平與隨行翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 檢方嚴厲譴責被告水原一平的行為出於「貪婪」，並指出這些行為不僅對大谷造成了經濟損失，還對他的社會形象和精神狀態造成了深遠的負面影響。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平賭博合成圖片迷因化商品量刑結果水原一平

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