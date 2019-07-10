影／明星賽美聯9投展壓制力　賞國聯16Ｋ破紀錄

▲查普曼。（圖／路透社）



記者劉峻誠／綜合報導

大聯盟明星賽美聯投手群展現優異的壓制力，9名投手上陣投1局，合力飆出16次三振，打破明星賽紀錄。

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今年明星賽美聯由太空人韋蘭德（Justin Verlander）先發，他上場先飆出2次三振，接著每個投手依序投1局，洋基田中將大投出1K，雙城貝里歐斯（Jose Berrios）投出2次三振，白襪葛利托（Lucas Giolito）有1K，印地安人比柏（Shane Bieber）以及運動家韓崔克斯（Liam Hendriks）都飆出3K，印地安人漢德（Brad Hand）投出1次三振，洋基查普曼（Aroldis Chapman）再用連3K首尾。

AL pitchers set a new @AllStarGame record, striking out 16 during a 9-inning game. pic.twitter.com/0NVQ8I1Mpd — MLB Stats (@MLBStats) 2019年7月10日

這場明星賽，美聯唯一沒投出三振的是老虎格林（Shane Greene），但他也沒讓任何打者上壘，賞給國聯3上3下的半局。

美聯一共3名投手單局投出3次三振，包含比柏、韓崔克斯以及查普曼，全場9投合力賞給國聯打者群16Ｋ，締造明星賽新紀錄。