影／明星賽美聯9投展壓制力　賞國聯16Ｋ破紀錄

記者劉峻誠/綜合報導

大聯盟明星賽美聯投手群展現優異的壓制力,9名投手上陣投1局,合力飆出16次三振,打破明星賽紀錄。

今年明星賽美聯由太空人韋蘭德(Justin Verlander)先發,他上場先飆出2次三振,接著每個投手依序投1局,洋基田中將大投出1K,雙城貝里歐斯(Jose Berrios)投出2次三振,白襪葛利托(Lucas Giolito)有1K,印地安人比柏(Shane Bieber)以及運動家韓崔克斯(Liam Hendriks)都飆出3K,印地安人漢德(Brad Hand)投出1次三振,洋基查普曼(Aroldis Chapman)再用連3K首尾。

