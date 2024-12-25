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長安隊長王元甫先挨轟後守勝　個人獎名單出爐勇奪大會MVP

▲長安國中王元甫。（圖／台北市棒球協會提供）

▲長安國中王元甫。（圖／台北市棒球協會提供）

記者楊舒帆／台北報導

台北城市盃青少棒邀請賽25日進行冠軍戰，北市長安隊長王元甫，雖然在7局下挨追平轟讓戰線逼近延長賽，不過他仍穩住陣腳飆再見三振，率隊迎接冠軍並獲頒MVP。

去年在城市盃曾對新明國中，王元甫回憶，「去年也打到延長賽，最後輸球，今年想贏的心特別強。」長安前6局以1分差落後，7局上超前比數，但7局下又戲劇性地遭到劉桓宇追平陽春砲。

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「輸球教練扛，盡力去丟！」長安總教練鄭凱名在王元甫挨轟後鼓勵他，也達到穩定軍心的效果。王元甫則感謝捕手在關鍵時刻安慰他，「下一名打者沒那麼厲害，放輕鬆。」

賽前練習，被隊友彈跳球傷及下巴，所幸無大礙，仍正常出賽。此戰投打發威，王元甫坦言，升上國三後，力量有所成長，抗壓性也比較好。雖然此役是以投球角色為球隊守住冠軍，他在打擊上也有發揮，扛第四棒，兩次保送、1支安打。他賽後透露，「當打者比較有趣，是被動的，要想辦法對決投手，當投手滿無聊的。」

本屆獎項方面，打擊獎三名依序為石川央太（日本豐田，0.632）、林毅庭（桃園新明，0.615）、神谷脩斗（日本豐田，0.556），投手獎陳彥銘（高雄七賢，2勝、自責分率0、9.2局），打點獎石川央太（日本豐田，10打點），全壘打獎金度勳（韓國首爾，1支，4打數），教練獎陳思惟（台北長安），最有價值球員王元甫（台北長安）。

▲▼台北城市盃青少棒，長安奪冠、王元甫、新明劉桓宇。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台北城市盃青少棒，長安奪冠、王元甫再見三振。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 青少棒台北城市盃冠軍MVP王元甫

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