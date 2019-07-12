影／危險衝撞讓天使捕手鼻梁骨折　馬瑞斯尼克禁賽2場也要上訴

Geez Jonathan Lucroy got lit up. Runner called out at the plate, Lucroy taken off on a cart.#LA #angels #laangels pic.twitter.com/ckKu4NrN41 — Markus Ingram (@MTIngram) 2019年7月7日

記者劉峻誠／台北報導

太空人外野手馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)日前在跑壘時衝撞天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy），恐怖的本壘衝撞導致拉克羅伊腦震盪以及鼻子骨折，12日被判決2場禁賽，但馬瑞斯尼克認為自己不是故意撞拉克羅伊的，打算為此上訴。

★中職賽事直播看這裡！

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

馬瑞斯尼克表示，這幾天自己相當難熬，「看了很多鏡頭，每個人都能有意見，但只有我知道，我不是故意傷害他或這撞他的。」

在8日的比賽上，太空人與天使8局下10比10平手，馬瑞斯尼克代跑上到三壘，利用右外野高飛犧牲打衝回本壘，拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球，馬瑞斯尼克衝回本壘，直接撞上拉克羅伊，球彈飛出來，馬瑞斯尼克摔倒地上，再轉身用手觸摸本壘，不過馬瑞斯尼克因違反本壘衝撞規則的「波西條款」出局，拉克羅伊則被送醫檢查。

拉克羅伊被撞到頭部正面，躺在本壘板前面，無法動彈，防護員及教練馬上進場觀看，拉克羅伊起身之後再躺下，鼻子流出血來，最後站起來坐上車子離開，直接送醫院檢查，有腦震盪及鼻子骨折的狀況。馬瑞斯尼克說：「當時我是想往線裡面衝，但卻跟預期的不太一樣，就撞到他了。」

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

