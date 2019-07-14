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影／天氣越熱越火燙！楚特7場8轟　刷新天使最速30轟紀錄

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記者劉峻誠／綜合報導

天使「鱒魚」楚特（Mike Trout）14日（台灣時間）開轟，本季出賽89場敲出30轟，刷新2015年自己締造的天使隊史最速30轟紀錄。

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楚特本季89場出賽，310打數敲出95支安打，包含30發全壘打，打破2015年時，自己締造的98場30轟紀錄。

▲▼天使，楚特（Mike Trout） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使楚特 。（圖／達志影像／美聯社）

楚特進入7月之後手感維持高檔，除了7月首戰沒有表現外，接下來7戰12支安打，包含2支二壘安打、8發全壘打，一共敲下18分打點，目前連3戰開轟。

目前楚特累積30轟，全大聯盟僅次於道奇貝林格（Cody Bellinger）及釀酒人耶律奇（Christian Yelich）的31轟，與大都會阿隆索（Pete Alonso）並列第3。

關鍵字： 大聯盟天使楚特
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