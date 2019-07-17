影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

記者劉峻誠／綜合報導

在棒球場上，時常發生教練與主審之間的爭議，而主審也有權力將不服判決的教練驅逐出場。近日在美國大學比賽上，發生一起教練遭到驅逐出場的案例，但卻引來全場歡笑，堪稱史上最萌教練，以及史上最可愛的驅逐出場。

▲▼ 6歲教練遭驅逐出場 。（圖／截自Kalamazoo Growlers臉書）



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來自密歇根州的卡拉馬祖咆哮者（Kalamazoo Growlers），在今年夏季聯盟邀請一名6歲男孩德瑞克（Drake）擔任教練，德瑞克教練時常會在打擊練習時仔細觀察球員狀況，當球員遇到問題，也會上場鼓勵。

▲▼ 6歲德瑞克教練 。（圖／截自Kalamazoo Growlers臉書）



近日一場比賽上，德瑞克教練上場與主審爭論，講了幾句之後，德瑞克在主審身邊繞了2圈，並朝著主審踢了一下紅土，因此遭到驅逐出場，德瑞克教練對主審這個舉動相當不滿意，回到休息室拿了4支球棒往場上丟，之後再把一桶球倒進場內，最後憤而把球帽往本壘板一丟。

The CUTEST mound visit ever.

Meet Coach Drake.#SCtop10 pic.twitter.com/hJoCnGCMsu — Kalamazoo Growlers (@kzoogrowlers) 2019年7月9日

德瑞克有模有樣的教練動作，讓許多網友笑稱他是大聯盟等級的教練，更有人認為他很像托瑞（Joe Torre），卡拉馬祖咆哮者為此也特別將德瑞克6歲的臉龐，用APP修飾成老人家的臉。

▲▼ 6歲教練遭驅逐出場後，球隊用APP將他與老人臉合成 。（圖／截自Kalamazoo Growlers臉書）