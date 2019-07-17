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影／撞斷天使捕手鼻樑　太空人提名馬瑞斯尼克最佳拼戰獎

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記者劉峻誠／綜合報導

大聯盟稍早公布了來自30隊提名的最佳拚戰獎「最佳拚戰獎（Heart & Hustle Award）」候選名單，太空人提名日前在比賽中撞斷天使捕手鼻梁的馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)（Jake Marisnick），這也引發了爭議。

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雖然許多人認為，馬瑞斯尼克雖然很拼，也展現比賽熱情，但是違反運動家精神，此時並不適合這個獎項，不過這個名單是由各隊退役球員在明星賽前票選出來的，並將在11月7日公布獲獎名單，太空人投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）出面為隊友讚聲，認為這次事件只是意外，不應影響提名與獲獎。

▲天使隊捕手拉克羅伊（Jonathan Lucroy）與太空人跑者馬瑞斯尼克(Jake Marisnick)在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使隊捕手拉克羅伊與太空人跑者馬瑞斯尼克在本壘發生嚴重衝撞。（圖／達志影像／美聯社）

在8日的比賽上，太空人與天使8局下10比10平手，馬瑞斯尼克代跑上到三壘，利用右外野高飛犧牲打衝回本壘，拉克羅伊在靠近本壘的三壘線上接球，馬瑞斯尼克衝回本壘，直接撞上拉克羅伊，球彈飛出來，馬瑞斯尼克摔倒地上，再轉身用手觸摸本壘，不過馬瑞斯尼克因違反本壘衝撞規則的「波西條款」出局，拉克羅伊則被送醫檢查。

拉克羅伊被撞到頭部正面，躺在本壘板前面，無法動彈，防護員及教練馬上進場觀看，拉克羅伊起身之後再躺下，鼻子流出血來，最後站起來坐上車子離開，直接送醫院檢查，有腦震盪及鼻子骨折的狀況。

今年大聯盟30隊最佳拼戰獎提名名單：

美國聯盟-
金鶯曼奇尼（Trey Mancini）
紅襪狄佛斯（Rafael Devers）
白襪麥肯（James McCann）
印地安人林多（Francisco Lindor）
老虎古德勒姆（Niko Goodrum）
太空人馬瑞斯尼克（Jake Marisnick）
皇家梅爾菲（Whit Merrifield）
天使佛萊徹（David Fletcher）
雙城巴克斯頓（Byron Buxton）
洋基雷瑪西烏（DJ LeMahieu）
運動家塞米（Marcus Semien）
水手漢尼格（Mitch Haniger）
光芒賈西亞（Avisaíl García）
遊騎兵潘斯（Hunter Pence）
藍鳥蓋維斯（Freddy Galvis）

國家聯盟-
響尾蛇艾斯柯巴（Eduardo Escobar）
勇士馬卡奇斯（Nick Markakis）
小熊巴伊茲（Javier Báez）
紅人伊格列夏斯（Jose Iglesias）
洛磯沃爾特斯（Tony Wolters）
天使猛西（Max Muncy）
馬林魚羅哈斯（Miguel Rojas）
釀酒人坎恩（Lorenzo Cain）
大都會麥可尼歐（Jeff McNeil）
費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）
海盜貝爾（Josh Bell）
教士塔提斯（Fernando Tatis Jr.）
巨人桑多瓦（Pablo Sandoval,）
紅雀狄勇（Paul DeJong）
國民坎崔克（Howie Kendrick）

關鍵字： 大聯盟太空人最佳拼戰獎
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