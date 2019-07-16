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大聯盟球衣也貼「狗皮藥膏」　可創8百萬營收估三年內實施

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▲2018大聯盟明星賽，席古拉（Jean Segura）扛致勝3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲大聯盟球衣未來也將貼上「贊助商廣告」。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

中華職棒過去各隊球衣上佈滿贊助商廣告，多到被球迷戲稱是「狗皮藥膏」。現在大聯盟也計畫要在球衣上放入商業廣告，希望能增加聯盟營收，這也是未來新版CBA（勞資協議）中談判的一環，預計最快3年內就會執行。

NBA宣布在2017-18賽季開始，開放球衣上的贊助商廣告，但大聯盟無法直接做決定，未來要在球衣上放廣告，必須取得球員工會的同意。根據美媒指出，這會是下一版CBA討論的重點，目前CBA將於2021年12月1日到期。

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球衣上的「乞丐補丁」帶來可觀的收入，根據《Sports Business》報導，NBA球隊每年平均增加了700萬美元的額外廣告收入。如果大聯盟球隊也跟著在球衣上置入廣告，估計每年可獲得600萬至800萬美元的額外收入。

大聯盟走到這一步並不意外，過去這幾年大聯盟靠著球隊轉播權利金，加上大聯盟網路付費電視收入，讓大聯盟營收持續攀升，已經連續16年營收正成長，2018賽季營收103億美元，再次創下歷史新高。

大聯盟一直在尋找各種方式來「開源」，努力增加聯盟營收。此外，近年自由市場出現寒冬，球員合約薪資普遍不如以往，贊助商的廣告收入，將能為環境帶來正面影響，球員工會抱著樂觀其成的態度，盼一起創造雙贏。

▲哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA球衣允許貼廣告，為北美四大職業聯賽開先例。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟球衣
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