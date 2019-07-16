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被洋基鎖定的先發惠勒　右肩疲勞進傷兵恐影響交易

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▲▼大都會先發投手惠勒（Zack Wheeler）（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會先發投手惠勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會先發右投惠勒（Zack Wheeler）近日交易傳聞四起，也是洋基隊屬意的補強先發之一，不過他在16日因右肩膀疲勞，被球團放入了10天傷兵名單，交易價值可能也因此受到了影響。

原本惠勒準備於17日先發出戰雙城隊，但目前掛傷號暫時由梅茲（Steven Matz）頂替先發。根據《Yahoo Sports》報導，惠勒傷勢情況並不嚴重，如果順利的話將能夠於22日離開傷兵名單，但隨著731交易大限逼近，最多只剩2場先發能夠展現交易價值。

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29歲的惠勒是目前交易市場中最受矚目的交易候選，前一戰掛帥主投費城人，先發5局被打8支安打責失6分，讓防禦率上漲到4.69。本季19場先發出賽主投119局，投出6勝6敗。

洋基將補強先發投手列為首要目標，目光掃向市場所有頂級先發，大都會先發惠勒也是其中之一。據紐媒《SNY》報導，大都會已經表明願將惠勒送至洋基隊，但要促成這筆罕見的「地鐵交易」，前提是「條紋軍團」要拿出優渥的交易包裹。

此外，大都會先發「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）交易消息也傳得火熱，吸引了釀酒人、教士和海盜隊的興趣。根據美媒消息指出，至少有5支球隊派球探至現場觀察，洋基也是其中一隊。

▲▼大都會辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲「雷神」辛德賈德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基大都會惠勒
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