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中職／桃猿首輪蘇俊璋盼站穩牛棚　向陳禹勳學習

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▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

▲文化大學蘇俊璋。（圖／記者張克銘攝）

記者楊舒帆／綜合報導

桃猿首輪選進文化大學投手蘇俊璋，盼能增進即戰力牛棚戰力，蘇俊璋認為，要跟救援王陳禹勳多學習。

蘇俊璋從南英商工畢業後升上文化大學，大學生涯兩年期間，都扮演重要的後援角色，幫助文化大學拿下大專棒球聯賽公開一級二連霸，去年入選世大棒和U23世界盃。

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雖然春季聯賽曾經請命擔任一場先發，想證明自己的實力，不過若順利加盟桃猿，蘇俊璋仍想先以牛棚為主，先把握後援投手的角色，他表示，「當先發的話，調整方式跟後援很不一樣，大學階段也沒有這樣的經驗，所以希望中繼、後援，未來當先發的話，要重新調整。」

連續兩年奪救援王的陳禹勳將會是蘇俊璋學習的對象，蘇俊璋說，「因為學長投球很聰明，他的角色大概是7至9局登板，大場面或壘上有人的危機，都處理得很好。」

進職棒強業餘終戰將參加港口盃，港口盃前還曾經歷對美國NCAA大學明星對挨3轟的震撼教育，蘇俊璋說，「最主要是學習經驗，跟成棒這些學長也是第一次，進職棒後，所接觸的學長年齡層也跟他們差不多，先跟他們多學習。」

蘇俊璋16日港口盃對庫拉索後援亮相，沒有受到日前震撼教育的影響，後援投3局，僅被敲出1支安打，奪4次三振，表現亮眼。

關鍵字： 桃猿Lamigo蘇俊璋陳禹勳
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