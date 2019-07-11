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味全龍高雄主場未定案就宣布　運發局：追求者眾但雙方情投意合

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▲2018高雄澄清湖球場內野觀眾席。（圖／記者陳立勳攝）
▲高雄澄清湖球場。（圖／記者陳立勳攝）。

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市運動發展局局長程紹同，10日晚間開心在臉書宣布「味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場」，但沒想到隔沒多久，味全龍立刻發聲明，表示「球團已啟動澄清湖球場作為主場的可行性評估，同時也正同步針對其它棒球場進行作為主場的可行性評估」，根本尚未敲定。程紹同事後說明，「郎有情妹有意，雖然追求者眾，但雙方情投意合」。

▲味全龍聲明 。（圖／翻攝味全龍隊臉書）

▲味全龍聲明 。（圖／翻攝味全龍隊臉書）

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高市運動發展局局長程紹同10日在臉書PO文「今日從領隊那得知，經過審慎評估，味全龍決定選擇高雄市澄清湖棒球場做為主場再出發」。但才過沒多久，味全龍就發出聲明「球團已啟動澄清湖球場作為主場的可行性評估，並擬參與球場委外經營的公開流程。同時，球團也正同步針對其它棒球場進行作為主場的可行性評估，尤其是台北、高雄為目前六都中獨缺職業球隊進駐之兩大城市」，對此，領隊吳德威表示，確定會參與標案，不過其他縣市也會考慮。

▲▼ 高市運發局長程紹同 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市運發局長程紹同 。（圖／記者洪靖宜攝）

局長程紹同11日出面說明，他說「郎有情妹有意，雖然追求者眾，但雙方情投意合樂觀其成，球隊確實有要送計畫書，市府也將在合法範圍全力支持」，而記者再追問，若是一切準備就緒最後球團評估不選高雄呢？程紹同表示，「就像結婚一樣，即使雙方有意願沒進洞房，也不能說什麼」。

對此，高雄市議員邱俊憲也批「韓市府又再一次狼來了！」，表示「市府運發局長雀躍地宣布味全龍決定將高雄澄清湖棒球場做為主場，但不久後，球團卻又說，主場選擇並未定案、仍在評估當中，韓市長說要征服宇宙，我看，市政推動倒是處於一個平行宇宙的狀態，狼來了那麼多次，到底要摧毀市民對市府多少信任，這些首長們才甘願呢？」。

澄清湖棒球場上一次主場的球隊為義大犀牛，不過隨著2016年底轉賣給富邦悍將後，使得澄清湖成為沒有職棒隊伍長期使用的球場。就在味全龍重返職棒後，主場落腳何處，也令外界高度關注。

關鍵字： 澄清湖球場味全龍程紹同
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