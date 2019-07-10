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不斷更新／桃猿3上再添1分　3局結束猿4：1富邦

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▲▼0615 中職統一VS桃猿-郭嚴文。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭嚴文3上敲出帶有1分打點安打。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿10日客場挑戰富邦悍將。桃猿派出新洋投冠猛掛帥先發，富邦則是推出伍鐸先發應戰。冠猛是一軍初登板；伍鐸則是希望拿到本季主場首勝。1上林泓育轟出3分砲，生涯第150發全壘打，中職第6人。1下富邦靠著3支安打要回1分。3上桃猿再添1分。3局結束，桃猿4：1富邦。 

1局上，桃猿進攻，陳晨威左外野飛球遭接殺，林立中外野一壘安打，藍寅倫右外野一壘安打、跑者上三壘，林泓育左外野3分打點全壘打，朱育賢二壘滾地遭刺殺，廖健富二壘滾地遭刺殺。

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1局下，富邦進攻，張正偉打穿中間方向一壘安打，王正棠突襲短打形成內野安打，胡金龍平飛球遭林承飛美技接殺，林益全中外野飛球遭接殺、二壘跑者趁勢上三壘，王正棠成功盜上二壘，蔣智賢打穿二壘防線帶有1分打點、二壘跑者衝本壘不及遭觸殺。

2局上，桃猿進攻，郭嚴文右外野飛球遭接殺，林承飛打穿中間方向一壘安打，黃敬瑋打穿游擊防線一壘安打，陳晨威游擊滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，林立三壘滾地遭刺殺。

2局下，富邦進攻，高國輝打穿游擊防線一壘安打，陳品捷遭到三振，李宗賢三壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，李宗賢盜上二壘，方克偉選到四壞保送，張正偉二壘滾地遭刺殺。

3局上，桃猿進攻，藍寅倫二壘滾地遭刺殺，林泓育游擊滾地遭刺殺，朱育賢選到四壞保送，廖健富打穿二壘防線一壘安打、跑者上三壘，郭嚴文中外野一壘安打帶有1分打點，林承飛遭到三振。

3局下，富邦進攻，王正棠左外野二壘安打，胡金龍游擊滾地遭刺殺、跑者上三壘，林益全三壘反彈球野選上壘、三壘跑者衝本壘遭觸殺，蔣智賢右外野一壘安打、跑者上三壘，高國輝游擊反彈球遭刺殺。

桃猿新洋將冠猛，在二軍先發2場，都拿下勝投，總計10局只失掉2分責失分，防禦率1.80。不過需要觀察的是，前2次二軍先發，用球數都控制在80球內，要看今天在比賽後段的狀況是否能保持穩定。

伍鐸上半季先發12場，2勝8敗，防禦率5.40，目前與兄弟萊福力共同以8敗位居敗投王。本季2度交手桃猿，1勝1敗，對戰防禦率4.50。伍鐸面對猿隊右打展現壓制力，對戰被打擊率只有0.143，不過對左打是偏高的0.326。

伍鐸去年在新莊球場的戰績是8勝6敗，主場防禦率3.15，不過今年在主場表現不佳，目前主場勝投尚未開張，總共吞下5敗，主場防禦率5.30，今晚挑戰本季主場首勝。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒指定打擊林泓育、五棒一壘手朱育賢、六棒捕手廖健富、七棒二壘手郭嚴文、八棒游擊手林承飛、九棒左外野手黃敬瑋。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒三壘手蔣智賢、六棒左外野手高國輝、七棒中外野手陳品捷、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手方克偉。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿富邦悍將
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